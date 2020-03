Chatrná obrana stahuje fotbalisty Zlína do baráže, přijdou změny?

„Jsme velice zklamaní. Podruhé za sebou jsme doma prohráli stejným rozdílem. Ve zbytku sezony půjde o to, abychom se vyhnuli baráži,“ ví zlínský trenér Jan Kameník.



Otázkou je, jestli u toho bude dál. „Teď ne. Máme zrovna trénink,“ reagoval generální manažer klubu Zdeněk Grygera na dotaz, jestli ve Zlíně zvažují změny v trenérském štábu. A v týdnu? Tuhle otázku nechal Grygera bez odpovědi...

Podle informací MF DNES je ve hře angažmá bouřliváka Františka Straky, který na podzim skončil předčasně v Karviné. Té Karviné, před níž měl Fastav po podzimu náskok osmi bodů a která ho po pouhých čtyřech jarních kolech přeskočila o bod a přenechala mu černého Petra baráže.

Jisté je, že zlínské mužstvo potřebuje impulz. Vstup do jarní části hrubě nezvládlo. Z relativně snadného losu vytěžilo jeden bod; navíc na hřišti rozklížené Sparty, kde hrálo dvě třetiny zápasu přesilovku. A před nadstavbou ho čeká ďábelský program: venku Jablonec, Mladá Boleslav, Plzeň a Slavia, doma Ostrava s Příbramí.

„Věděli jsme, jaký máme los, že musíme zabrat na začátku. Chtěli jsme problémům předejít, ale přesně to jsme neudělali,“ uvedl Buchta. Panika však podle něho není na místě. „Házet flintu do žita nemá cenu. Doufám, že se chytneme na někom silnějším. Nic jiného nám nezbývá.“

Pak se ale budou muset zlínští fotbalisté začít doopravdy bránit, nejen to předstírat. Na jaře inkasovali deset branek. Mimo jiných dvakrát od Karviné, která do vzájemného utkání doma ani jednou nevyhrála, nebo třikrát od Bohemians, kteří do sobotního duelu ve Zlíně získali venku jen dva body.

„Dostáváme šíleně moc gólů. Soupeři je dávají zadarmo. Každý musí začít sám u sebe. Přemýšlet co mohl udělat více,“ prohodil Buchta.

Pulkrab dvakrát i Vaníček zakončovali z bezprostřední blízkosti nikým nehlídaní.

„Jsou to laciné góly. Je potřeba se na to v klidu podívat a zřejmě budeme muset sáhnout do obrany,“ nastínil Kameník, který razí hru se třemi stopery vedle sebe. „Je to o návycích hráčů. V každém rozestavení by se měli chovat stejně zodpovědně.“

gólů inkasovali fotbalisté Zlína ve čtyřech jarních kolech. V sezoně jich dostali 40.

