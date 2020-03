Bod z teplického oraniště? Měli jsme vyhrát, uznává slovácký Trmal

„Bod je pro mě málo,“ nezastíral slovácký asistent Jan Palinek, který na lavičce šéfoval místo hlavního kouče Martina Svědíka.

Ten kvůli trestu za čtyři žluté karty sledoval pouze z hlediště duel hraný v podmínkách připomínajících neprofesionální soutěž.

Hřiště, s nímž mají Teplice problémy, bylo spíš oraništěm. A na tribuny dorazilo jen sedmnáct set diváků. „Hrálo se na velice těžkém terénu, který nám moc nesvědčil,“ uznal Palinek.

„Nevím, jestli by se na tom mělo vůbec hrát. Je to o zdraví hráčů a pro lidi pak fotbal taky moc koukatelný není. Takový terén jsem asi ještě nezažil. Bořil jsem se i já, a to mám šedesát kilo,“ kroutil hlavou slovácký záložník Milan Petržela. „Po deseti minutách je hřiště rozorané, nedá se na něm vůbec kombinovat. Můžete vyloženě jen kopat dopředu, co nejdál od brány, abyste nedostali gól, sbírat odražené míče a zkoušet střílet z dálky.“

Právě Petržela, kterého trenéři šetřili až na poslední čtvrthodinu, byl u jedné ze dvou velkých šancí Slovácka. Po jeho průniku ale Navrátil z výhodné pozice překopl bránu. Špatně pak při křížné střele mířil i další střídající středopolař Ondřej Zahustel. „Měl bych to dávat. Byl to zápas o jednom gólu a já jsem jej měl na noze,“ vyčítal si.

Slovácko vyšlo v kombinaci s pohárem střelecky naprázdno ve čtvrtém z pěti jarních soutěžních zápasů. Čtyřikrát ale zároveň udržel čisté konto brankář Matouš Trmal, jenž po zimě tahal míč ze sítě pouze v prvním duelu s Ostravou (0:1) a pak při penaltovém rozstřelu v poháru.

„Byli jsme lepším týmem a měli jsme vyhrát. Teplice měly jen jednu šanci, ale furt jsem se musel držet v koncentraci, abychom neinkasovali z nějaké zbytečné chyby,“ prohlásil Trmal i v narážce na loňské utkání v Teplicích, kdy dostal gól po nezvládnuté rozehrávce.

Jedenadvacetiletý gólman už v tomto ligovém ročníku udržel čisté konto v desátém utkání, lépe je na tom jen slávista Kolář (16 nul).

„Je to dost, ale mohlo jich být i víc. Doma jsme poztráceli zbytečné body, třeba remízami 1:1. Na druhou stranu buďme rádi za současných 10 nul,“ uznává Trmal. „Obrana perfektně pracuje, hlavně zkušení stopeři, s těmi je radost hrát. Doplňujeme se navzájem, já jsem poslední článek, abych něco chytil.“