Zasloužená výhra, těší trenéra rozjeté Karviné. Jde do Příbrami kouč Páník?

„Vítězství je zasloužené, ale rodilo se velmi těžce. Měli jsme šance, ale Příbram hrála aktivně, agresivně, což nám dělalo problémy,“ řekl Jarábek.



Karvinským ze sestavy kvůli problémům s naraženými žebry vypadl brankář Petr Bolek. Místo něj ke své prvoligové premiéře nastoupil dvacetiletý Vladimír Neuman.

A už ve 20. minutě za stavu 0:0 prošel pořádným křtem, když šel na něj sám příbramský útočník Michal Škoda. Neuman jeho střelu vyrazil.

„Šlo o to počkat si, zachovat chladnou hlavu. Nevím, jak by utkání vypadalo, kdyby z toho byl gól,“ komentoval svůj zákrok Vladimír Neuman.

„Když jdete sám na bránu, je to obrovská šance. Měl jsem to řešit jinak. Chtěl jsem střílet ke vzdálenější tyči, ale balon jsem netrefil,“ povzdechl si příbramský útočník Michal Škoda.

„Byla to velká šance, ale jen to ukazuje, proč jsme ještě na jaře nevstřelili gól. Měli jsme více příležitostí, kdy jsme šli dva tři na jednoho, ale řešení bylo špatné. A dostali jsme branku ze standardní situace. To by zlomilo i jiného mužstvo,“ prohlásil příbramský trenér Petr Čuhel.

„Byla to kritická chvíle, Vláďa nás podržel. Celé utkání zvládl na jedničku,“ uvedl trenér Jarábek, který měl k dispozici jako dalšího brankáře Martina Pastornického, který má na kontě 11 prvoligových zápasů.

Proč dal přednost Neumanovi? „Pastornický byl zraněný, trénuje deset dnů. Vláďa nás mile překvapil na soustředění, v přípravě chytal velmi dobře. Je to náš odchovanec,“ odpověděl kouč.

Zatímco Karviná pokračuje ve výborné sérii, kdy ve čtyřech kolech jarní části první ligy nedostala gól a získala 10 bodů, Příbramští urvali jediný bod a na první trefu stále čekají.

„Je super, že vzadu držíme nulu. Doufejme, že to tak bude pokračovat,“ řekl karvinský stoper Martin Šindelář.

„Těší nás to, ale chlapcům stále říkám, že je to jen první krok. Pořád je před námi dlouhá cesta,“ uvedl Juraj Jarábek. „ Musím je ale pochválit, že jsou týmoví, že byli celých devadesát minut trpěliví.“

Karvinští navíc po výhře nad Příbrami utekli z barážové příčky.

„Kdyby byl konec sezony, bylo by to výborné, ale teď to nic neřeší. Jde jen o nějaký dílčí úspěch, že jsme se dostali výše a vytvořili tlak na ostatní týmy, což jsme chtěli,“ uvedl Martin Šindelář. „Čeká nás i nadstavba, takže ve hře je pořád dost bodů. Na oslavy je brzo.“

Příbram není odepsaná, na předposlední Opavu ztrácí tři body. „Do jara jsme šli jako poslední a získali jen bod za čtyři kola. Týmy nad námi bodují, kolo od kola je to pro nás složitější. Potřebujeme vyhrát. To si ale říkáme už dlouho,“ řekl Michal Škoda.

Příbramští navíc stále hledají nového trenéra po tom, co odvolali Romana Nádvorníka, za něhož zaskakuje Petr Čuhel.

Mužstvo zřejmě převezme Bohumil Páník, který včerejší duel přímo v Karviné sledoval s příbramskými funkcionáři. Pokud to vyjde, čekal by nového kouče na úvod pikantní duel – Příbram v sobotu přivítá Baník Ostrava, odkud Páník v zimě odešel.