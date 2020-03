Olomouc na správné cestě. V deseti však vedení neuhájila

Sudí Hocek se chystal odpískat konec poločasu ligového mače s Jabloncem, sigmáci sveřepě brání bez vyloučeného Španěla Gonzáleze vedení 1:0, když slovenský štít Greššák vypíchne na půlce rozehrávku zmatkujícího stopera Jugase a pádí sám na brankáře Hrubého. Ještě ho sprintem doplní Houska.

Dva na gólmana a velká brána k tomu! Leč Greššák snadnou přihrávku na Housku pokazí a Hrubý před vápnem míč skluzem odpálí.



„Moc mě to mrzí,“ kál se Greššák, který patřil k nejlepším a Julišovi nachystal úvodní gól zpětným pasem. Jenže kyselý pocit nešlo strávit.

„Stačilo hrozně málo. Radši se na to nebudu v televizi ani dívat,“ vydechl Houska. „Za nic ho neviním, je to ale škoda. Asi by to rozhodlo. Bohužel, stane se. Jestli mu to skočilo, nevím.“ Neskočilo, technická chyba. „Nechápu, že tohle nevyužili,“ oddechl si přes celé hřiště jablonecký útočník Chramosta. „Zlomový moment,“ poškrábal si prošedivělý vous kouč hostů Petr Rada.

„Ano, ale to je fotbal. I Jablonec spálil tutovku,“ připomenul trenér Sigmy Radoslav Látal, jak v poslední minutě záložník Považanec z malého vápna div nezlomil břevno.

Vítězný gól měl na noze!

„Už jsem ho tam viděl. Stačilo jen nastavit placírku,“ litoval. Uff, to bylo drama! Sigma - Jablonec 1:1.

„Je to zklamání,“ hlesl Houska. „Po pohárovém zápase jsme cítili, že máme znovu dobrou šanci vyhrát. Kdybychom zůstali v jedenácti, myslím, že bychom to zvládli. Ale když hrajete víc než půlku zápasu v deseti, bod musíte brát.“

Olomoučtí nenavázali na středeční vítězství ve čtvrtfinále českého poháru 3:1 nad stejným soupeřem především proto, že už od 38. minuty hráli bez Gonzáleze, který zavřel tunel mezi stopery (ne)taktickým faulem před šestnáctkou na prchajícího Doležala. „Měli jsme tam velkou mezeru,“ litoval Houska.

Hocek nejprve tasil alibisticky žlutou kartu, ale videorozhodčí Cieslar kolegu opravil. Stejně jako ve 13. minutě pomezního Vitnera, který neviděl ofsajd při Chytilově trefě. „Hned jak jsme se radovali v hloučku, jsem se ho ptal, jestli nebyl v ofsajdu, protože se mi to zdálo,“ tušil Houska špatnou zprávu. Video dvakrát hrálo proti Sigmě, dvakrát napravilo omyl a impulzivní Látal byl ve varu. „To bych vám přál zažít,“ zvedl se mu tep.

„S videem na mě vůbec nechoďte! Pomezní jsou tam úplně zbytečně,“ čílil se Rada. I v oslabení ukázali modří v čele s neúnavným Houskou srdce, příkladně běhali a vyráželi do kontrů. „Zaběhali jsme si všichni, Jablonec držel balon a stálo to hodně sil,“ pravil Houska. „Důležité bylo, že jsme v některých případech dokázali taky podržet míč.“

Například po drzé zasekávačce Hály ve vápně měl bek Vepřek zvýšit stav, avšak ani on ve skluzu do odkryté branky merunu na zadní tyči nedostal. „Taky se to tam nějak zamotalo,“ posteskl si Houska. „Stačilo jednu z těch šancí proměnit...“

I Jablonec měl slibné možnosti, byť na přesilovku zase ne tolik.

Olomoucký gólman Mandous fantasticky vytáhl oblouček Kroba před zeď, střelu Chramosty z úhlu i ránu Matouška z vápna. Osamocený Pleštil branku přepálil. V 72. minutě nastoupil zkušený Fin Hämäläinen, za tři minuty si naběhl na centr Kroba a volný hlavičkou zblízka srovnal. „Poučili se a byli takticky líp připravení než ve středu,“ všiml si Houska. „Nedali nám tolik prostoru v rozehrávce, pořád jste cítil, že máte někoho za zády.“

Ač desátá Olomouc ztratila body, diváci jí tleskali. Vydala se na správnou cestu, zase s chutí kombinuje, hrou baví a posila Juliš dal už pátý gól ve čtvrtém soutěžním zápase, čímž trumfnul legendu Druláka. „Musím pochválit celý tým, jak pracoval. Ani v jednom zápase na jaře jsme nepropadli, výkony jsou velmi dobré a doufám, že v tom budeme pokračovat,“ přeje si Houska.