Smartwings nasadí Boeingy 737 MAX od února, musí proškolit personál

16:03

Letecký dopravce Smartwings nasadí první letoun Boeing 737 MAX 8 během února. Před zprovozněním ještě musí proškolit personál, zaktualizovat systémy letadla a provést ověřovací let. Celý proces potrvá asi tři týdny. Všech sedm letadel tohoto typu, které společnost vlastní, by mělo být v provozu do léta. Řekla to mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.