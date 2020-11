Boeing vrátil dopravci Smartwings zálohu za Maxy, spor o náhradu škod trvá

Smartwings získaly prodloužením moratoria na splácení dluhů do konce února další čas na řešení finančních problémů. Původně mělo moratorium vypršet v závěru listopadu.



„Šlo o zálohu za letadlo 737 MAX, které jsme měli obdržet do konce září a Boeing ho nedodal,“ řekl serveru zdopravy.cz šéf společnosti Jiří Šimáně. Kupní smlouva umožňovala Smartwings následně odstoupit od nákupu letadla, americká společnost proto nyní vrátila dříve zaplacenou zálohu. Server upozornil na zprávy ze sociálních sítí, podle kterých nebudou dodány od Boeingu českému dopravci celkem dva stroje.



Smartwings řeší problémy s letadly Boeing 737 MAX už od loňského jara. Letadla byly po nehodách celosvětově odstaveny a dosud nebyl povolen jejich opětovný provoz. Smartwings tehdy vlastnila sedm těchto letounů, dalších 21 se pak ještě loni chystala převzít. Společnost v závěru loňského roku vyčíslila ztráty kvůli odstavení problémových letounů na více než 1,5 miliardy korun. Náhradu škody nyní aerolinky vymáhají po americkém výrobci.

Ochrana před věřiteli až do února

Vedle této finanční injekce Smartwings uvítaly i prodloužení moratoria, tedy odložení splátek dluhů. S tím počítá tento týden přijatá novela zákona. Moratorium původně zajišťovalo firmám, které do konce srpna o to požádaly, tříměsíční ochranu před věřiteli. Nyní se zákonodárci dohodli na prodloužení do konce února.

„Umožňuje nám to získat více času pro nalezení vhodného řešení záchrany firmy v situaci, kdy se naše příjmy propadly o 90 procent,“ řekl Šimáně. Bez toho by podle něj byla situace pro společnost kritická. Smartwings nyní podle svého šéfa pracují na záchranném plánu, který by měl zahrnovat pomoc od investorů, odložení či snížení splátek a další kroky.

Letecká společnost na jaře žádala o pomoc stát, tu však zatím Smartwings ani sesterské ČSA dosud nedostaly.