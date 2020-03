Schillerová: Navrhnu zrušení daně z nabytí nemovitostí

„Mám v úmyslu jednu daňovou změnu, která by mohla trochu pomoci lidem s pořizváním bydlení. Možná by teď mohly trochu klesnout ceny bytů a je tak ideální doba rozpohybovat trh s nemovitostmi,“ uvedla Schillerová svou představu.

Návrhy na zrušení daně se objevovaly už v minulosti, ministerstvo financí je ale odmítalo s tím, že by vedly k výpadku přáíjmů státního rozpočtu zhruba ve výši 13 miliard.

Ministryně financí Alena Schillerová také v následujícím týdnu předloží moratorium na hypotéky a úvěry. Jednalo by se o odklad splátek na šest měsíců. Mělo by pomoci v době koronavirové krize ulevit od pravidelných splátek a vysokých úroků.

Schillerová vládě ve středu navrhne plošně pozastavit splácení hypoték, spotřebitelských úvěrů i úvěrů podnikatelů na půl roku. „Úroky by mohly být umenšené, jednalo by se o nějakou symbolickou výši,“ uvedla v televizi Prima. Podle ministryně by to nemělo ohrozit banky ani nebankovní poskytovatele úvěrů.

Tématem nedělní Partie byla i diskuse o státním bankrotu. „Státním bankrotem bych nestrašila, jsme od něho hodně daleko,“ řekla ministryně. Podle jejích slov nikdy nebyla v této zemi situace, že by byla ekonomika úplně „vypnutá“. Země podle ní má vytvořený peněžní polštář, o který se může opřít. „Snažíme se pomáhat všem, které tato krize zasáhla, jedna velká neznámá je ale čas,“ řekla.

Ministerstvo zdravotnictví chystá spustit takzvanou chytrou karanténu, která by mohla být spojená s tím, že by se mohla opatření postupně uvolňovat. Podle ministra obchodu a průmyslu Karla Havlíčka už existují scénáře, jak se postupně budou uvolňovat opatření v boji proti koronaviru. „Nyní uvolňujeme podniky po skupinách, kde nedochází k velkému kontaktu,“ řekl v pořadu.