Mimořádné jednání vlády o koronaviru. Schillerová chce mluvit o podpoře OSVČ

Od čtvrtka platí nová pravidla pro Čechy dojíždějící za prací do Rakouska a Německa. Nemohou vyjet za hranice na méně než 21 dní. Pokud nechtějí s prací v Německu a Rakousku skončit, musí si tam najít ubytování a po návratu do Česka je čeká dvoutýdenní karanténa. Netýká se to lidí, kteří pracují ve zdravotnictví, sociálních službách nebo v záchranných složkách.

Pro pendlery jezdící na Slovensko a do Polska se pravidla nemění. Nadále se na ně vztahuje požadavek, že dojíždět musí minimálně třikrát týdně v jednom směru a místo výkonu práce musí být do 100 kilometrů od hranice. Rovněž platí, že pendler u sebe musí mít potvrzení od zaměstnavatele a knížku přeshraničního pracovníka.



Celkový počet nakažených koronavirem je podle oficiálních údajů ministerstva zdravotnictví aktuálně 1 654. Zemřelo 6 lidí.

„Prosím všechny, aby dodržovali veškerá opatření a zejména nenavštěvovali příbuzné v seniorském věku,“ zopakoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.



Podepsal mimořádné opatření, podle nějž je možné pobýval na veřejných místech nově nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání či pohřbů.

Vláda už tento týden prodloužila do 1. dubna dosavadní opatření proti šíření koronaviru, včetně omezení volného pohybu i to, že musí být uzavřené obchody s výjimkou těch z potravinami, lékárny, drogerie a galanterie, které vláda otevřela, aby si lidé mohlo kupovat materiál na šití roušek.

Epidemii koronaviru bude ve čtvrtek řešit také Ústřední krizový štáb a premiér Andrej Babiš bude s opozičními politiky probírat jejich kandidáty do štábu. Nabídl opozici tři místa v Ústředním krizovém štábu. Ve středu premiér iDNES.cz řekl, že by nemělo jít o politiky, ani komunální.