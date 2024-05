Pivovarnictví není v krizi, je v dobré kondici, míní prezident svazu minipivovarů

Výstav minipivovarů v loňském roce v kategorii do 10 tisíc hektolitrů činil téměř 418 tisíc hektolitrů. Převažující kategorií stupňovitosti je 11 procent a následuje dvanáctka s výstavem okolo devadesáti tisíc hektolitrů.

„Zajímavostí je klesající obliba vícestupňových piv a zároveň neuvěřitelný nárůst nízkostupňových speciálů,“ zdůraznil Michal Voldřich, prezident Českomoravského svazu minipivovarů. Dodal, že to je jasná odpověď na na společenskou zodpovědnost na snižování konzumace alkoholu a důkaz, že samoregulace a osvěta funguje lépe než represe, navíc ke spokojenosti všech.

„Loni jsme trend nízkostupňových předpovídali, letos se to jen potvrzuje a zřejmě to bude pokračovat,“ zmiňuje Voldřich. Dodává, že hlavně minipivovary se pouští do výroby sedmi či osmistupňových piv. „Ovšem nejsou výjimkou ani řemeslná nealkoholická piva,“ doplňuje Voldřich.

ČMSMP se v letošním roce stal zakládajícím členem Independent Brewers of Europe, což je společenství evropských malých nezávislých pivovarů, jenž si vzalo za cíl zachovat původní pivní kulturu ve svých regionech.

„Svaz se mimo jiné stará i o průběžné vzdělávání sládků a majitelů pivovarů a zajištění stabilnějších podnikatelských podmínek pro svůj obor,“ říká prezident svazu.

Malé pivovary podle svazu přispívají k rozvoji pivní kultury také tím, že se na vesnicích rozvíjejí, rekonstruují a znovu zakládají. „Podle mě to nemá pivovarnictví nahnuté a není v krizi. Je v dobré kondici,“ doplňuje prezident ČMSMP.