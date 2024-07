Budvaru se daří, meziročně mu zisk stoupl o 55 procent, víc chutná i v Albánii

Budvar už dříve oznámil, že uvařil 1,865 milionu hektolitrů piva, což je nejvíc v jeho historii. „V exportu se objemově povedlo nahradit ztrátu ruského trhu. Například ve Spojených arabských emirátech či Albánii jsme zaznamenali rekordní růst,“ zmínil Petr Dvořák, ředitel pivovaru.

Loni Budvar vyvezl za hranice přes 70 % uvařeného piva a meziroční nárůst byl 4,6 %. Rostl i na domácím trhu, a to o 3,8 % oproti roku 2022.

„K růstu na domácím trhu kromě rozvoje našeho standardního portfolia přispělo také pokračující partnerství s Mattoni 1873 a ochucené nealkoholické pivo BirGo. Úspěšný rok 2023 je důkazem, že orientace na segment prémiových piv doma i ve světě funguje a Budějovický Budvar zde má co nabídnout,“ konstatoval Dvořák.

Ve spolupráci s českými minipivovary JungBerg, Mad Cat, Pioneer a Clock uvedl Budvar na tuzemský trh čtyři pivní speciály. A v souvislosti s projektem Partnership Brewing, jehož cílem je zvýšit povědomí o kategorii českého ležáku ve světě, spolupracoval také se třemi řemeslnými pivovary z Velké Británie, Německa a Dánska.

Zvětší kapacitu varny i počty návštěvníků

Národní pivovar také pokračoval v investicích do rozvoje, na které navazuje i letos. Rozšíří stávající kapacitu varny na 2,15 milionu hektolitru ročně a bude investovat do vlastní fotovoltaiky. „To ale neznamená, že bude hned také takový výstav. Chceme jít i nadále cestou kvality. Nehoníme se za hektolitry,“ upozornil Dvořák.

Začátkem roku Budvar také představil projekt Pivovar otevřený a zelený. Jeho cílem je rozvíjet areál a zvýšit návštěvnickou atraktivitu. Ve výhledu příštích několika let by zde mělo vzniknout nové návštěvnické centrum s kapacitou až 200 tisíc návštěvníků ročně. Plány v současnosti zpracovává tým architektů vybraných na základě soutěžního workshopu. Konkrétní návrhy by měly být známé ještě v létě.

„Nové návštěvnické centrum vnímáme jako jeden z větších rozvojových projektů. Chceme jej výrazně předělat, zmodernizovat a více otevřít areál veřejnosti. Současně ale chceme při rozvoji uvažovat komplexně, tedy i s propojením na území, v němž se pivovar nachází. Proto se společně s městem a krajem zabýváme možnostmi funkčního napojení návštěvnického centra na síť cyklostezek, abychom se stali snadno dostupným a atraktivním turistickým cílem třeba i pro ty, kteří ve volném čase do auta sedat nechtějí,“ popsal vizi šéf Budvaru.