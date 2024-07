V Brně se jeden čas nedalo pít pivo, říká historik. Bylo nápojem chudých

„Brněnské pivo se podle dobového pramene prakticky nedalo pít,“ říkáte. Z jakého pramene to víme?

Jedná se o poměrně známý pramen – Sbírku listin města Brno, která je uložená v Archivu města Brna. Zmínka o nekvalitním pivu pochází z roku 1353. Městská rada tehdy řešila problematickou kvalitu piva. Sladovníci házeli vinu na sládky, a ti zase zpátky na sladovníky. Výsledkem bylo vydání listiny, která určovala závazný poměr surovin, který musí sládek při výrobě piva použít.

Pivo tedy nebylo chutné?

Nebylo kvalitní. Což ale ve středověku nebylo zase tak neobvyklé, tehdejší pivo určitě nemůžeme srovnávat s tím dnešním. Technologie byly jiné, hodně se šidilo, voda byla nekvalitní, neexistovaly vodovody a tak dále. Problémy s kvalitou piva se rozhodně netýkaly jen Brna.

Jak se taková kvalita piva prokazovala?

Z pozdějších dob máme záznamy o tom, že když se někdo chtěl stát sládkem, tak vařil várku na zkoušku. Koštovala ji městská rada, nebo pověření zástupci města, kteří oblékali kožené kalhoty. Uvařeným pivem se polila lavice, na ni si v kalhotách sedli a nějakou dobu koštovali. Když se k lavici přilepili, tak to byla známka toho, že pivo je kvalitní.

Do jakého roku datujeme vznik pivovarnictví v Brně?

Je to podobné jako všude jinde v Česku – nejstarší zmínky o pivu jsou vždy tak trochu s otazníkem a je potřeba je zasadit do kontextu. Vaření piva byla totiž všeobecně známá věc a na některých místech zpočátku nebylo zapotřebí k ní vydávat nějaké speciální listiny.

Nejstarší listina vztažená k Brnu je z roku 1253 a ta právo várečné (právo vařit pivo, pozn. red.), ani mílové (právo udělující řemeslníkům monopol na provozování a prodej vlastních výrobků, tedy i piva, pozn. red.) nezmiňuje.

Zmiňuje se ale o sladovnách, které byly tehdy vykázány za hradby města, aby uvnitř nedošlo k požáru. V tu dobu tedy už pivo muselo být a jen nebylo potřeba to listinou zdůrazňovat.

Filip Vrána Historik, spisovatel, vysokoškolský pedagog.

Od září 2023 učí historii pivovarnictví na Mendelově univerzitě v Brně.

V červenci 2024 mu vyšla kniha Pivní Brno s podtitulem Pivovarnictví a pivní kultura Brna od počátků po současnost.

Je držitelem českého národního průkazu průvodce cestovního ruchu II. stupně od Ministerstvo pro místní rozvoj.

A jak tomu bylo v jiných městech?

V některých listinách z jiných měst z 13. století bylo výslovně uvedeno, že dostávají právo várečné či mílové. Brno samozřejmě takovou listinu také má, ale ta nejstarší to ještě přímo nezmiňuje. Na Moravě pochází nejstarší zmínka o vaření piva jako městského práva z Hodonína.

Změnily pivovary nějak podobu měst?

Pivovary jsou známá architektura, všichni víme, jak vypadají vysoké pivovarské komíny. Jsou to typizované stavby, které známe z filmů, jako jsou například Postřižiny. Pivovary byly modernizovány a rozšiřovány, jak se vyvíjely technologie. Ty nejtypičtější jsou z druhé poloviny 19. století.

Nápoj chudých

Kdo pivo uvařil první?

Jako první vařily pivo kláštery. V Praze například na Břevnově, v Brně to byli dominikáni, jezuité, cisterciačky, kartuziáni nebo brněnská kapitula. Jejich práva k vaření piva jsou v některých případech starší než u měst samotných. Od 16. století se přidala i šlechta.

A kdo všechno ho poté pil?

Pivo bylo ve středověku nápojem chudých a součástí stravovacích návyků. Poddaní na jednotlivých panstvím museli pít pivo z panského pivovaru, neměli možnost volby. V královských městech byla situace jiná, do Brna se vozilo například svidnické pivo. Celkově si to ale nemůžeme představit jako dnes.

Víme, jaké je nejstarší brněnské pivo?

To nedokážeme říct, pivo se vyvíjelo v čase. Brněnský pivovar, tedy průmyslový pivovar Starobrno, svým typem piva nenavazuje na jiné, které bylo třeba před sto padesáti lety.

Celkově výroba odpovídá konzumentským náladám. Třeba nefiltrované pivo bylo dříve běžné, pivovarské technologie filtraci neznaly. Opětovnou popularitu zažilo nefiltrované pivo zase až v posledních letech. Záležitostí posledních patnácti let jsou svrchně kvašená piva.

A zelené pivo?

To je s Brnem velmi úzce propojené. Přišel s tím tehdejší sládek Starobrna, Petr Hauskrecht. Nápad se chytil a jako velikonoční tradici ho pak začaly dělat i jiné pivovary v jedné či dvou omezených várkách. Dnes už si ho ale málokdo s Brnem přímo spojí.

Působili v Brně i jiní slavní sládci české pivní historie?

Nejslavnější sládek české historie je určitě František Ondřej Poupě. Žil v letech 1753 až 1805. Posledních sedm let svého života strávil v Brně, kde zrekonstruoval městský pivovar. Na stejném místě v Dominikánské ulici se vaří pivo i dnes, a to v soukromém minipivovaru, který nese Poupětovo jméno. Ale Brňáci většinou tuto souvislost neznají.

Výjimečný byl v tom, že zaváděl vědecký přístup ve vaření piva. Do té doby to každý dělal jinak a přidával do něj všechno možné. Místo ječmene třeba pšenici a oves. Poupě byl také předchůdcem používání hustoměru a teploměru při výrobě piva. Sládci před ním většinou jen do varné nádoby strčili loket.

Jak je na tom Brno s pivem dnes, už se dá pít?

Určitě, zmínka o nekvalitním pivu se vázala pouze k jednomu roku v dějinách. Dnes je v Brně spousta minipivovarů a hlavně je tu skvělá pivní kultura. Troufám si říct, že lepší než v Praze, kde je hodně turistů a velkých pivovarů. Do Brna vozí sládci pivo rádi, protože se o něj hospodští dobře postarají. Pivovarů je na jižní Moravě kolem sedmdesáti, což je nadprůměr. Nejsme jenom kraj vína.

Jste tedy pivař, nebo vinař?

Já jsem v první řadě historik. Netroufám si hodnotit, co je lepší. Mě zajímají osudy areálů, historie míst a kontext výroby.