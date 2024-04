Britské řemeslné pivovary jsou na odstřel, trápí je odbyt i úrokové sazby

Menší pivovary trápí rostoucí úrokové sazby i vyšší provozní náklady. Mnohé z nich byly totiž nuceny spoléhat se na dluh při financování zařízení, surovin a v některých případech i samotných provozních nákladů. Průzkum společnosti Price Bailey tvrdí, že rostoucí úrokové sazby a omezování balíčku na podporu energetiky znamenají, že stále více pivovarů nedokáže splácet úvěry, což je přivádí do platební neschopnosti. V roce 2022 bylo ve Velké Británii 1 779 malých nebo řemeslných pivovarů. Informaci přinesl portál The Guardian.

„Mnoho z těchto podniků sázelo na to, že úrokové sazby zůstanou nízké, ale vzhledem k jejich prudkému nárůstu jich mnoho není schopno splácet úvěry,“ potvrzuje Matt Howard, vedoucí oddělení insolvence a vymáhání pohledávek ve společnosti Price Bailey. Čím déle zůstanou sazby na současné úrovni, tím více pivovarů se podle něj pravděpodobně dostane do červených čísel.

S růstem sazeb banky vyvíjejí tlak na podniky, aby splácely kapitál i úroky z úvěrů. Právě to se ukázalo jako poslední hřebíček do rakve pro mnoho především malých pivovarů.

Klesl počet pijáků

K problémům řemeslných pivovarů zároveň přispěl i fakt, že se výroba ještě nevzpamatovala z pandemie. Zpráva Sdružení nezávislých pivovarů (SIBA) zjistila, že průměrná roční produkce pro rok 2022 zůstala o 11 procent nižší než v roce 2019. Spotřebitelská poptávka se rovněž snížila, z velké části v důsledku krize životních nákladů.

„Vzhledem k tomu, že mnoho minipivovarů se v prvních letech své činnosti potýká s dluhy, stačí, aby se trh na krátkou dobu zatřásl a neudržitelné dluhy se začnou hromadit,“ říká Howard. Potíže v restauračním segmentu mají vliv i na řemeslné pivovary, které prodávají malé várky do lokálních hospod.

Společnost SIBA uvedla, že více než pětina spotřebitelů za posledních 12 měsíců nenavštívila žádnou hospodu, rovněž výrazně poklesl celkový počet konzumentů piva. Počet zrušených hospod v Británii loni dosáhl rekordních čísel, muselo zavřít celkem 769 podniků. V roce 2022 to přitom bylo jen málo přes pět set. „Hospody jsou méně ochotné riskovat s novými pivy, pokud trvá nejistá poptávka ze strany spotřebitelů,“ vysvětluje Howard.

Rob Fink, zakladatel a výkonný ředitel nezávislého nealkoholického pivovaru Big Drop, říká, že rozmach tohoto odvětví způsobil, že se piva malých pivovarů hůře dostávají na pulty. „Nezávislý sektor nyní zoufale hledá způsoby, jak by se prosadil,“ dodává. Větší pivovary se podle něj totiž stále více přesouvají do sektoru řemeslného piva, a to buď vývojem vlastních produktů, anebo akvizicí menších značek. „To znamená, že supermarkety věnují méně místa v regálech menším, často dražším značkám, zejména v této ekonomické situaci,“ uzavírá podnikatel podle The Guardianu.