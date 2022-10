Britské puby plánují hibernaci, anebo zavřou úplně. Vánočním tržbám navzdory

Přenést další ekonomickou zátěž na věrné zákazníky, kteří momentálně sami bojují s rostoucími životními náklady, anebo úplně zavřít krám? Stále více majitelů či provozovatelů hospod ve Velké Británii se rozhoduje pro druhou možnost. Ti, kteří se rozhodli pro „hibernaci“, vypisují poslední objednávky již ve 21:00 hodin, jídlo podávají pouze tři hodiny denně a někteří zašli až ke svíčkám. Vše proto, aby se kreativně vyhnuli raketovému růstu nákladů.

Stella Coulthurstová, majitelka hostince The White Hart Inn ve vsi Hamstead Marshall v hrabství Berkshire, příští týden přeruší podnikání ve své hospodě a znovu otevře až na jaře. Přiměly ji k tomu účty za elektřinu, které jí jen za poslední čtvrtletí vyskočily trojnásobně na 17 500 liber (489 000 Kč). Přestože usilovně bojovala o to, aby mohla mít přes zimu otevřeno, musela chod podniku doplácet ze svých úspor. Jen tak dosud přežívala z měsíce na měsíc.

„I když jsme v létě pracovali naplno, nemohli jsme na konci každého měsíce dohnat růst cen. Když jsme všem zaplatili faktury, zjistili jsme, že musíme doplácet z úspor. Zimní účty, které jsou dvojnásobné, už není schopna dále dotovat. Odhodlaná majitelka nemovitosti však trvá na tom, že nehodí ručník do ringu. Pokud však ceny plynu a elektřiny zůstanou na současné neúnosné úrovni, po zimě už neotevře.

Hospoda jako ohrožený druh

Britská vláda od 1. října zastropovala velkoobchodní ceny energií pro podniky na částce přibližně 211 liber (5 900 Kč) za megawatthodinu (MWh) elektřiny a 75 liber (2 100 Kč) za MWh plynu. To je však přibližně pouze polovina velkoobchodní ceny energií na volném trhu. Odpovídá to stropu na účty za energie pro domácnosti, který vláda stanoví v říjnu a bude platit dva roky. Program úlev na účty za energie však v současné době platí pouze do března, takže hospodští se obávají, že poté jim náklady vzrostou a jejich firmy budou nadále v ohrožení.

Hospodská Coulthurstová, která podnik koupila v roce 2011, uvedla, že jí nezbylo nic jiného než snížit počet zaměstnanců. Její podnik nacházející se jen kousek od zámku Highclere, kde se odehrává populární seriál Panství Downton, funguje na kombinaci plynu, elektřiny a částečně topení dřevem. „Většina mých zaměstnanců se vrhne na jinou práci, ale je tu jeden nebo dva, pro které je práce u mě to jediné, co mají. Jedna ze zaměstnankyň má postiženého dospělého syna práce u nás je pro ní ideální,“ říká podnikatelka.

David a Ann Palmerovi jsou majitelé bistra ve vsi Kewstoke v hrabství Somerset. Na zimu svůj podnik také již zavřeli, neboť účty za energie se jim zvýšily o 400 procent. K nim se přidala i hospoda The Boathouse na břehu řeky Avony ve městě Tewkesbury v hrabství Gloucestershire. Mimo provoz bude až do jara, protože její majitel rovněž neměl na splácení účtů.

Podnik Lower Lode Inn v Tewkesbury zatím funguje ve zkrácené provozní době. Její majitelka ale možná také přijme těžké rozhodnutí a na zimu zavře.„Také nezvládám splácet účty,“ vrtí hlavou Samantha Snapeová, která ho provozuje již téměř dvacet let.

Místo světel svíčky

Slova provozovatelů hospod potvrzuje i Nik Antona, předseda nezávislé spotřebitelské organizace Campaign for Real Ale. „Hospody ve Spojeném království jsou nyní ve velkém ohrožení a čelí nespravedlivému tlaku,“ dodává.

Zpráva, že budou muset přes zimu zavřít, by podle něho měla být pro nejvyšší vládní představitele poplašným signálem. „Vyzýváme proto vládu, aby rozšířila program podpory tak, aby se vztahoval i na pohostinství po stejnou dobu jako garance cen energie pro domácnosti (dva roky), dále aby se snížila DPH pro potraviny a alkohol a řádně se reformoval systém podnikatelských sazeb. Současná zátěž je pro restaurace nespravedlivá,“ dodává Antona.

S ním souhlasí i výkonná ředitelka britského sdružení pivovarů a hospod Emma McClarkinová. „Hospody bojují se zcela nekontrolovatelnými náklady v období, které by za normálních okolností bylo jedním z nejrušnějších v roce,“ říká. Čekat a doufat, že náklady na podnikání se sníží, může být pro mnoho podnikatelů podle ní osudné. „Potřebujeme, aby vláda jednala dříve, než zima začne skutečně doléhat na naše pivovary, hospody a zákazníky a komunity, kterým slouží,“ dodává McClarkinová.

Hospoda Masons Arms v Camelfordu v Cornwallu zašla dokonce tak daleko, že v pondělí místo svícení zapaluje svíčky, aby dovnitř přilákala více návštěvníků a zároveň snížila náklady na energii. Také její provozovatelku Kate Chawner-Woodsovou tlačí raketový nárůst účtů za energie. Srpnové vyúčtování se zvýšilo z průměrných 700 liber (19 500 Kč) v roce 2018 na více než 3 000 liber (83 800 Kč) za letošek.

„Když jsem otevřela obálku s účtem za elektřinu, pomyslela jsem si, že opravdu nevím, jak to zvládneme. Náš účet za elektřinu teď není o moc nižší než nájem,“ říká podnikatelka.

Sedmačtyřicetiletá Melissa Evansová pracuje v oboru 21 let. Poslední tři a půl roku je pronajímatelkou hospody The Plough ve městě Whitstable v Kentu. Ta rovněž uvádí, že zvýšení cen je naprosto směšné.

„Jediným způsobem, jak se s tím zatím vyrovnat, je šetřit, kde se dá, a pracovat pouze s kostrou týmu. I ona sama často pracuje zadarmo. Nad tím, jak vůbec hospodu provozovat, strávila mnoho bezesných nocí. „Ve všední dny teď zavíráme kolem deváté večer, restauraci využíváme jen o víkendech, abychom ušetřili náklady na zaměstnance,“ říká podnikatelka.

Lidé si zvykli na klid

V Anglii a Walesu je v současnosti méně hospod než kdykoli předtím. Celkový počet podniků klesl v první polovině roku 2022 pod 40 000 provozů, to představuje úbytek více než 7 000 zařízení ve srovnání s dobou před deseti lety. Hospody, které zavřely, se zbouraly nebo změnily svůj účel, jako jsou například obytné domy či kanceláře, uvádí výzkum realitní poradenské společnosti Altus Group.

Za záchranu nočního života ve městě však musejí bojovat i Londýňané. Po pandemii totiž raketově stoupl počet stížností na rušení nočního klidu v ulicích. Lidé si v době zavřených podniků totiž zvykli na klid. Kromě zvýšených nákladů i kurzu libry jsou stížnosti obyvatel další tak dalším důvodem k uzavření lokálů.

Letos v létě téměř zavřel dvě stovky let starý pub Compton Arms v Islingtonu na severu Londýna poté, co si čtyři noví sousedé, kteří se do oblasti přistěhovali během covidu, stěžovali, že jeho hosté jsou příliš hluční a že podnik nedodržuje hygienická nařízení.

I další majitelé hospod potvrzují, že pandemie vedla k většímu počtu stížností na hluk, protože lidé si zvykli na covidové ticho. „Mám srdce až v krku, když vidím, že kdykoli je v mojí hospodě někdo příliš hlučný,“ říká jedna z majitelek londýnského pubu.

„Kéž by stížnosti na hluk byly jediným problémem, který ohrožuje kdysi rušný noční život v hlavním městě,“ uzavírá.