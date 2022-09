Britské hospody zavírají kvůli energiím. Vládo, pomoz, žádají podnikatelé

Šéfové společností provozujících téměř polovinu z bezmála padesáti tisíc hospod ve Spojeném království uvedli, že nájemci, tedy podniky samotné, již podávají hromadné výpovědi. Nemohou se totiž vyrovnat s vysokými účty za energie. Ty se jim se v některých případech zvýšily více než pětinásobně, uvedl list The Guardian.

Na rozdíl od domácností se na britské podnikatele nevztahuje zastropování cen, a tak si dodavatelé energií v jejich případě mohou účtovat za plyn a elektřinu, kolik chtějí. Bez zásahu státu tak hrozí mnoha firmám krach.

Propouštění je nevyhnutelné

Britské sdružení pivovarů a hospod (BBPA) již nové šéfce konzervativní strany Liz Trussové zaslalo dopis, v němž uvedlo, že v odvětví zaměstnávajícím téměř milion lidí je hromadné propouštění nevyhnutelné a že bez státní podpory se neobejde.

„Ke zvýšení účtů za energie došlo právě ve chvíli, kdy se odvětví vzpamatovávalo z ničivých následků covidu,“ uvedl Nick Mackenzie, výkonný ředitel řetězce restaurací Greene King, který má v celé Británii více než tři tisíce podniků. Podle něj právě v tomto sektoru zůstalo po pandemii spoustu nesplacených dluhů.

„Vláda sice zavedla opatření, která mají domácnostem pomoci vyrovnat se s prudkým nárůstem cen, ale podniky se s tím musí vypořádat samy. A na podzim to bude ještě horší,“ dodal Mackenzie.

Bez okamžitého zásahu vlády na podporu tohoto odvětví se podle manažera může stát, že hospody nebudou schopny platit své účty. Budou muset propouštět a lokály po celé zemi zavřou své dveře. „Veškerá práce pro udržení hospod v provozu během pandemie tak přijde vniveč,“ varoval Mackenzie.

Buď plaťte, nebo plaťte

Obava britských hospodských je zcela oprávněná. Na rozdíl od domácností hospody a další malé podniky obvykle nakupují energii od dodavatelů na základě dlouhodobých smluv s pevnou cenou. Právě ty se v tomto ročním období prodlužují. Částky, které nyní dodavatelé nabízejí, mnohým vyrážejí dech.

Někteří podnikatelé hlásí, že jim jejich dodavatel navíc již není ochoten nabídnout smlouvu s pevnou cenou, protože se obává, že podnik zkrachuje. Jediné, co podnikatelům zbude, jsou mimosmluvní sazby, které ovšem rostou v souladu s velkoobchodními trhy.

Jiné hospody hlásí, že jim dodavatel energií oznámil, aby složily zálohu ve výši deset tisíc liber (293 tisíc korun), pokud chtějí uzavřít jakoukoli smlouvu. Jiní dostali nabídky, v nichž je uveden šestinásobný skok nákladů na energie.

„Tisíce hospod nadobro zrušily objednávky u nás,“ říká Kevin Georgel z pivovaru St Austell v Cornwallu. „Jeden z našich koncesionářů se raději svého podniku zbavil poté, co se mu náklady na elektřinu zvýšily o 450 procent,“ říká Chris Jowsey, výkonný ředitel společnosti Admiral Taverns.

Podle něj něco takového znemožňuje jakýkoli ziskový obchod. „Nezapomínejme, že pro většinu držitelů licencí je hospoda nejen jejich podnikem, ale také jejich domovem,“ dodal.

Ceny energií zaskočily i Marka Holdena, který provozuje tři hospody v Cornwallu. Měl uzavřenou dlouhodobou smlouvu na dodávku plynu do listopadu 2023 s odhadovanými účty ve výši 5 800 liber (170 tisíc korun).

Jeho dodavatel však zkrachoval, a tak musel uzavřít nouzový kontrakt s novým dodavatelem. Jeho výše dosáhla 24 tisíc liber (702 tisíc korun). Nedávno investoval i do plynových sporáků, i když dnes by se rozhodl spíše pro indukční varné desky.

„Myslím, že co se děje teď, je největší výzva, s jakou se toto odvětví kdy potýkalo,“ říká hospodský Holden. Dodává, že daleko větší, než byla finanční krize v letech 2008–10 i covid. „Tohle je něco něco, co nás srazí na kolena,“ dodává. „Řítíme se na hranu útesu, a pokud vláda nepomůže, bude to naše smrt,“ uzavřel podle The Guardianu podnikatel.