Londýn pije do střízliva. Vítejte v obchodě, který vsadil na nula alkoholu

„Lidé stále častěji hledají místa, kde mohou najít nealkoholické varianty nápojů a setkat se s podobně smýšlejícími lidmi,“ říká jeho spoluzakladatelka Laura Willoughbyová pro agenturu BloombergDodává, že je ráda součástí tohoto trendu.

Club Soda vznikl v roce 2015 jako online komunita pro lidi, kteří nekonzumují alkohol a kteří se chtějí stýkat i mimo setkání Anonymních alkoholiků. První stálá provozovna byla otevřena loni v listopadu nedaleko od Covent Garden a od té doby přitahuje mnoho lidí.

Alkohol stále dominuje

Britská kultura je stále do značné míry zaměřena na hospody a pití alkoholu. Průzkum YouGov z roku 2022 zjistil, že pouze 18 procent Britů starších 18 let nekonzumuje vůbec žádný alkohol. Ten z hlediska prodeje stále dominuje své bezalkoholové konkurenci: Podle společnosti Nielsen UK za něj Britové v roce 2022 utratili 19,3 miliardy liber (523 miliard Kč), zatímco za nealkoholické výrobky 205 milionů liber (5,5 miliard Kč).

Ovšem stále více lidí, a to zejména z generace Z a mileniálů, alkohol vůbec nekonzumuje. Podle průzkumu Národní zdravotní služby (NHS) ve Velké Británii v roce 2021 vůbec nepilo asi 38 procent osob ve věku 16 až 24 let, což je dvakrát více než v této populaci před deseti lety.

Restaurace, hospody a obchody s potravinami tomu trendu věnují pozornost. Asi 85 procent britských hospod, přibližně 39 tisíc, nyní nabízí alespoň jedno nízkoalkoholické nebo nealkoholické pivo.

Začátkem letošního roku uvedla společnost Asahi na trh ve Velké Británii bezalkoholovou verzi své značky Super Dry a v březnu otevřela oblíbená značka nealkoholického piva Lucky Saint své první stejnojmenné místo v Londýně.

V Clubu Soda, malém a nenápadném obchůdku, si zákazníci mohou vybrat z nabídky asi 150 láhví včetně organické bublinkové French Bloom, která se prodává za 30 liber. V nabídce jsou také plechovkové mocktaily od maracujového mojita po cosmopolitany (2,5 libry, 68 Kč za kus) a „zlepšovače nálady“ na rostlinné bázi, jako je například Three Spirit’s Social Elixir, jehož chuť evokuje likér Jägermeister.

V zadní části provozovny jsou k dispozici vynálezy mixologů včetně hořkosladkého citrusovo-pomerančového mocktailu Things Can Only Get Bitter, který se připravuje z alternativy ginu. K dostání je také Noughty Rosé za šest liber za sklenici a spritz s 0 ABV za 6,5 libry (177 Kč).

Jde to i jinak

Londýnský Club Soda však není jen místem pro nákup nápojů, ale je také určen k osobnímu i virtuálnímu setkávání. Každý třetí čtvrtek v měsíci se koná večer LBGT komunity „Queers Without Beers“. Pořádají se zde mistrovské kurzy mocktailů. Zákazníci si také mohou vzít doprovod a oddávat se střízlivému randění.

Chelsea Dowmanová ze západního Londýna navštívila Club Soda od jeho otevření již třikrát. Při poslední návštěvě si devětadvacetiletá žena, která nepije už téměř rok, koupila několik produktů včetně lihoviny Sentia a prosecca bez alkoholu.

„Když jsem přestala pít, myslela jsem si, že nenajdu místo, kam bych mohla zajít a popíjet oblíbené drinky ve virgin verzi,“ říká. „Ale tohle místo je tak příjemné a pohodlné.“

„Trend nealkoholických nápojů v posledních několika letech výrazně roste na oblibě,“ říká Andrew Misell, ředitel charitativní organizace Alcohol Change UK. „Mladá generace mnohem více akceptuje střízlivost a odklání se od představy, že alkohol je cool.“

Mezi rostoucí komunitou, která nepije alkohol se množí aplikace, sociální skupiny a akce, jako jsou pěší túry či rauty bez alkoholu.

„Mnoho lidí zkouší nízkoalkoholické nápoje, aby si zlepšili zdraví,“ říká Millie Goochová, zakladatelka online komunity Sober Girl Society. „Jsou si vědomi toho, jak alkohol ovlivňuje duševní zdraví a může vést k úzkostem nebo depresím, a chtějí se tomu vyhnout,“ uzavírá.