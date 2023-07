Umění, Lego i alkohol. Alternativní investice rostou v Česku na oblibě

Nejoblíbenější investicí jsou kryptoměny, které drží 23 procent dotázaných. Kryptoměny ale Čechy také nejvíce rozdělují, a to i proto, že jejich propad byl loni ještě výraznější než u tradičních investičních nástrojů. Nejznámější Bitcoin i Ethereum si připsaly ztrátu přes 60 procent. Více než čtvrtina investorů jim i kvůli tomu nedůvěřuje a šest procent je od začátku roku 2022 zcela opustilo.

Roste naopak obliba sběratelských mincí a investování do úvěrů. Do mincí investuje 17 procent českých investorů a další pětina to v současnosti zvažuje. P2P/P2B investování se věnuje 12 procent dotázaných, což je pro srovnání stejně, kolik je investorů do nemovitostí. Dalších 17 procent dotázaných o P2P/P2B investicích uvažuje.

„Popularita investic do úvěrů roste díky tomu, že spojují vysoký výnos s přijatelnou mírou rizika a nezávislostí na globálních trzích. Naši investoři dosáhli za rok 2022 průměrného výnosu 12,8 procenta. Úvěry, do kterých uživatelé investovali nejčastěji, přinesly dokonce zhodnocení 16 až 17 procent,“ komentuje Pavel Klema, CEO platformy Bondster, která zprostředkovává investice do úvěrů, tedy tzv. P2P a P2B investice.

I proto přibylo uživatelů platformy Bondster za rok 2022 o tři tisíce a v současnosti je jich již 17 679. Celkově zde investovali již přes 4,1 miliardy korun a jen za posledních 12 měsíců jim společnost vyplatila na úrocích 57,8 milionů korun.

Mezi alternativními investicemi Češi kromě kryptoměn zmiňují také sběratelské předměty jako hodinky nebo stavebnici Lego, ale i investiční alkohol.

Rozumná míra rizika

„Češi se dříve alternativních investic obecně báli. Stále více si ale uvědomují, že jde o velmi širokou a různorodou skupinu aktiv. U některých skutečně existují značná rizika nebo je s nimi spojená velká volatilita, jak dlouhodobě ukazují kryptoměny. Na druhé straně například investice do úvěrů zajištěných nemovitostí nebo s garancí zpětného odkupu jsou dobrým způsobem diverzifikace s výnosem vyrovnávajícím či překonávajícím inflaci a s rozumnou mírou rizika,“ říká analytik.

Za nárůstem popularity alternativních investic je podle analytiků společnosti Bondster především ekonomická situace na světových trzích v roce 2022 i na začátku roku 2023. Kvůli ní loni klesla hodnota například podílových fondů. Ty používá 48 procent českých investorů a více než polovina na nich v roce 2022 prodělala.

„Propady na světových trzích a nejistota ohledně ekonomického výhledu vede lidi ke ztrátě důvěry v tradiční investiční nástroje. Přes pětinu českých investorů důvěřuje po zkušenosti s ekonomickou situací v roce 2022 akciím méně než dříve, u podílových fondů jde o devatenáct procent investorů. Češi proto hledají nové cesty, jak svoje peníze zhodnotit nebo alespoň ochránit před inflací. A stále častěji zkoušejí také alternativní investice,“ vysvětluje Pavel Klema.