Být střízlivý je in. Britské festivaly nadbíhají mladým, omezují alkohol

„Alkohol u mladších skupin není nutně považován za cool,“ řekl John Rostron, šéf Asociace nezávislých festivalů (AIF), která zastupuje více než sto akcí v Británii. „Když jsem byl mnohem mladší, bylo by pro mě dost těžké jít ven a nepít. Myslím, že v dnešní době už to tak úplně neplatí,“ dodal pro list The Times.

Loni v létě prudce vzrostla poptávka po nealkoholických nápojích na různých akcích včetně festivalů. „Mladší generace je jednou z klíčových demografických skupin, které je kupují,“ uvedl John Clements, který ve společnosti Carlsberg vede oddělení marketingu.

Částečným důvodem střídmosti generace Z je skutečnost, že zážitky z večírku málokdy zůstanou jen mezi jeho účastníky. Starší generace mají na mladické eskapády pouze mlhavé vzpomínky, ale Rostron se domnívá, že zvěčnění noční zábavy na sociálních sítích způsobilo, že je pro mladé lidi stále obtížnější se odvázat.

Alkohol už není cool

„Když mají lidé v ruce neustále chytrý telefon, chtějí si udržet určitou kontrolu nad tím, jak vypadají,“ řekl Rostron. „Nepít vůbec nebo méně zaručuje, že se vaše chyby nebo trapné zážitky ze ztráty zábran nedostanou ven,“ dodal.

Další příčinou jsou rostoucí životní náklady. Většina festivalů určuje limit na množství alkoholu, které si s sebou návštěvníci mohou přinést. Drahé nápoje na baru mohou mladší lidí odradit od toho, aby si dali více než pár piv.

Organizátoři festivalu Parklife, který se tento měsíc konal v Manchesteru, například zjistili, že každý třetí fanoušek na akci dorazil se záměrem nepít alkohol. „Poprvé jsme na menu měli tři varianty nealkoholického piva. Stalo by se to před deseti lety? Ne. Na festival byste se šli opít do němoty,“ řekl spoluzakladatel festivalu Sacha Lord.

Největší britská studie o pití alkoholu v roce 2019 zjistila, že mezi lidmi ve věku 16 až 25 let je nejvíce abstinentů. Z průzkumu, který provedla společnost DrinkAware, vyplynulo, že 26 procent příslušníků generace Z nepije. Nejvíc naopak alkoholu holdují lidé ve věku 55 až 74 let.

Pětadvacetiletá Hannah Coxová přestala pít zhruba před rokem a půl poté, co si uvědomila, že alkohol a nekvalitní spánek na ni silně působí. Chození na akce za střízliva jí nepřipadá o nic méně zábavné, než když na nich pila. „Líbí se mi, že si teď pamatuju všechno z předchozího večera a neříkám nic, za co bych se druhý den mohla stydět,“ řekla.