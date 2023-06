Kouření, pásy, alkohol. Neukázněných v letadlech přibývá, varuje sdružení

IATA uvedla, že zatímco v roce 2021 byl nějaký incident s nevhodně se chovajícím cestujícím hlášen na jednom z 835 letů, loni to bylo na každém 568. letu. Sdružení podotýká, že případy fyzického napadení jsou sice velmi vzácné, nicméně loni jejich počet stoupl o alarmujících 61 procent.

„Narůstající trend neukázněných cestujících nám dělá starosti,“ uvedl zástupce šéfa IATA Conrad Clifford ve zveřejněné tiskové zprávě. „Cestující a posádka mají nárok na to, aby jejich pobyt na palubě byl bezpečný a obešel se bez nepříjemností. I když naše profesionální posádky jsou dobře vycvičené pro to, aby si v situacích s nedisciplinovanými cestujícími dobře poradily, je nepřijatelné, aby pravidla zavedená kvůli bezpečnosti všech malá, ale vytrvalá menšina cestujících porušovala,“ řekl.

Podle IATA incidentů s neposlušnými cestujícími nejdříve ubylo poté, co letecké společnosti zrušily povinnost během letů nosit kvůli ochraně před koronavirem roušky nebo respirátory. Loni jich ale bylo ve srovnání s rokem 2021 o 37 procent více. Šlo především o kouření klasických nebo elektronických cigaret přímo v kabině letadel nebo na toaletách, odmítnutí připoutat se v době, kdy to bylo potřeba, přinášení nadměrných zavazadel do letadla nebo konzumace vlastního alkoholu na palubě.

IATA nyní vyzývá jednotlivé země, aby zavedly takové zákony, díky kterým by bylo možné stíhat neukázněné cestující bez ohledu na to, odkud pocházejí. V letištních obchodech, barech a restauracích by také měly být informace pro pasažéry, že pokud se nebudou v letadle řídit platnými předpisy, nezůstane to bez trestu.