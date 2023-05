Nevíme, odkud přijde další rána, hořekují minipivovary nad vládním balíčkem

Navrhovaný vládní konsolidační balíček segmentu malých pivovarů vůbec neulehčí. Českomoravský svaz malých pivovarů proto kritizoval návrh na zvýšení daně z přidané hodnoty (DPH) u čepovaného piva o 11 procentních bodů na 21 procent, který je součástí vládního konsolidačního balíčku.

„Vůbec nechápeme, jak přišla vláda na to, že se zvýšením DPH na čepované pivo zvýší výběr o 1,5 miliardy korun. Nám to tak nevychází a do teď nám to nikdo nevysvětlil,“ uvedl prezident svazu Michal Voldřich. Zároveň doplnil, že je nespravedlivé, že tiché víno nepodléhá spotřební dani.

V České republice je aktuálně 507 minipivovarů, z toho třetina je členem Českomoravského svazu minipivovarů. Ovšem podle bývalého prezidenta svazu Jana Šuráně by bez ran dopadajících na české pivovarnictví mohlo být v současnosti malých pivovarů i 700. V minulosti hovořil dokonce o tom, že na českém trhu by jich mohla působit až tisícovka.

„Na patnácté valné hromadě Českomoravského svazu minipivovarů, která se konala letos v březnu, došlo také ke změnám stanov,“ řekl prezident svazu. Místo stávajících 10 tisíc hektolitrů se podle něj může stát činným členem svazu pivovar i s výstavem až 30 tisíc hektolitrů. „Je to proto, že ti naši přerostlí nemohli být už našimi členy, a přesto měli o členství zájem,“ dodal Voldřich.

Spotřební daň podle vlastnictví

Podle Voldřicha je velkým tématem také připravovaná novela zákona o spotřební dani. „Naším zájmem je hlavně to, aby se přistupovalo k pivovarům jako jednotlivcům bez ohledu na vlastnictví,“ řekl Voldřich a dále vysvětlil:

„Když jsou dva pivovary spolupracující, jeden vyrábí pět tisíc hektolitrů, druhý tři tisíce, tak jsou stále v limitu do deseti tisíc hektolitrů a platí nejnižší spotřební daň. Zatímco když potom bude mít osm a další sedm hektolitrů, tak má dohromady 15, a už platí vyšší daň. Ale když jsou tyto pivovary vlastněné jednou osobou, tak se bohužel na ně nevztahuje výjimka, protože nejsou nezávislé a platí daň plnou,“ upozornil Voldřich.

Pivo jako kulturní dědictví

Svaz se také rozhodl podporovat zápis české pivní kultury do registru nehmotného dědictví UNESCO.

„V únoru letošního roku podal Český svaz pivovarů a sladoven žádost o zapsaní pivní kultury v Jihočeském kraji na krajský seznam nemateriálního kulturního dědictví a jsme velmi rádi, že rada kraje návrhu v květnu vyhověla. O několik dní později se obdobný úspěch konal i v Plzeňském kraji, kde byla přihláška podána již minulý rok,“ dodal Voldřich. Pivo je podle něj sociální pojivo a nositel dobrého jména České republiky.

Svaz se bude soustřeďovat také na zálohování plechovek a PET láhví, a zabývat se otázkou snižování uhlíkové stopy. Podle slov prezidenta již některé malé pivovary plánují soustředit se na udržitelnost a snižovat uhlíkovou stopu.