Univerzitní ležák Budějčák chutná, etiketu navrhl streetartový umělec

Pivní speciál má červeno-bílou etiketu, kde na cihlovém pozadí vystupuje právě jeho jméno Budějčák ve stylu, jako by ho tam někdo nastříkal sprejem.

Jeho vizuální podobu vytvořil streetartový místní umělec, který si říká Dobs. Design plechovky letního speciálu vychází z jednoho Dobsova obrazu. To, co je uvnitř pestrobarevného obalu, si vzal na starost sládek univerzitního minipivovaru Vlastimil Nohejl.

„Budějčák je dvanáctistupňový klasický ležák, který je vylepšený tím, že je za studena chmelený. Přidal jsem plzeňský slad a žatecký chmel,“ popsal lehké svěží pivo jeho autor.

Nové pivo má také v prázdninové kampani pomoci propagovat cestovní ruch na Českobudějovicku a také jedenáct místních minipivovarů na takzvané pivní stezce.

Letošní novinka tak má stejný úkol jako její loňský předchůdce. „Byl o něj obrovský zájem, takže dvě stovky litrů byly hned pryč. Teď jsme Budějčáka uvařili ve čtyřsetlitrové limitované várce,“ přibližuje za turistickou oblast Budějovicko Vojen Smíšek.

„Lidé si Budějčáka v plechu koupí na infocentrech v Českých Budějovicích, Hluboké nad Vltavou a pak v Galerii Panská 1. Čepovaný ležák nabídne studentský klub Kampa nedaleko vysokoškolských kolejí. Začne se točit od pátku,“ dodává.

Každý rok by měl v pivovaru Jihočeské univerzity vzniknout letní pivní speciál. Loni to bylo pivo typu IPA, letos to je klasický světlý ležák. Vždy by také měli etikety tvořit českobudějovičtí umělci. „I to by mohlo být zajímavé pro sběratele,“ přidává Smíšek.