Pivovar v Chotovinách skončil. Zlaté časy jsou pryč, stýská si jeho sládek

Provoz vznikl v roce 2011, stejného roku vznikla i první zkušební várka, do běžného provozu se minipivovar dostal ale až v roce 2012. O tři roky později již vařil kolem 250 hl piva, jeho maximem pak bylo zhruba 300 hektolitrů piva.

Petr Adámek pivovar proslavil minipivovar vítězstvími na několika degustačních soutěžích, za zmínku podle něj stojí například pivo Vienna Spezial Lager 1913 z mnichovských sladů, které získalo hlavní cenu World Beer Seal v roce 2017 v soutěži Zlatá pivní pečeť či Cadillac American Pale Ale.

Zakladatel pivovaru Chotoviny Petr Adámek

„Myslím si, že zlaté časy jsou pryč, zvlášť u hodně malých pivovarů. Ti, kteří se blíží k 10 tisícům hektolitrů (nad kterou již nejde o minipivovary, pozn. red.), tam je to ještě hratelné. Ale jakmile nemají vlastní hospodu, což jsou ale zase další náklady, myslím si, že je situace hrozně těžká,“ dodal.

Adámek se inspiroval pivovarským guruem Vladimírem Černohorským, který se mimo jiné proslavil v pivovaru Únětice. Nyní nastupuje od začátku března do benešovského pivovaru Ferdinand jako pivovarník. Vidí to jako novou výzvu a příležitost. Návrat do světa „malého piva“ zatím neplánuje.

V ČR jsou v provozu stovky minipivovarů, podle loňských údajů jich bylo 507, z toho třetina je členem Českomoravského svazu minipivovarů. Ovšem podle bývalého prezidenta svazu Jana Šuráně by jich bez ran například v podobě covidu nebo cen pohonných hmot, ale i stále vyšší daně z přidané hodnoty pro čepované pivo mohlo být v současnosti malých pivovarů i 700. V minulosti hovořil dokonce o tom, že na českém trhu by jich mohla působit až tisícovka.