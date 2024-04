Ukrajina usiluje o vlaječku na pivní mapě. Za nový styl bojuje mladá odbornice

Začátek války dodal úsilí ukrajinských pivovarníků i silnou symboliku. Na pípách tamních podniků se objevily speciály jako třeba Brew for Ukraine, Resist nebo Putin Huylo. Piva měla mezi zákazníky pomoci zvýšit povědomí o válce a získat i peníze na pomoc jejím obětem. V té době se také poprvé objevil termín ukrajinský zlatavý ale, resp. v anglické podobě Ukrainian golden ale, jak začali někteří sládci svá piva označovat.

Když se však o tomto pivním stylu chtěli jeho konzumenti dozvědět více, zjistili, že ukrajinské zlatavé pivo oficiálně neexistovalo. Zmínku nenalezli ani na stránkách respektované americké asociace pivovarů ani v certifikačních pravidlech pro porotce mezinárodních pivních soutěží, píše agentura Bloomberg.

Jednačtyřicetiletá Lana Svitanková se to poslední tři roky snaží změnit. Jako pivní odbornice spolupracuje s ukrajinskými pivovary a odborníky z oboru v USA, Velké Británii i zbytku Evropy. Jejím cílem je, aby získala pro tamní zlatavý ale celosvětové uznání.

Ukrajina nemá valnou pivovarnickou tradici. Dlouho spoléhala na masově vyráběné světlé ležáky, jako je třeba Lvivske 1715 patřící dánskému megapivovaru Carlsberg či kyjevský Obolon Lager.

Teprve na svatební cestě v Praze v roce 2008 Svitanková objevila radost ze sladového českého tmavého spodně kvašeného piva – podle vzpomínek .z jejího blogu jí život změnila tmavá osmnáctka Master.

„Je to milostný příběh,“ říká Svitanková, když mluví o tomto okamžiku. „My nemáme žádnou specifickou pivní historii, nemáme se chuťově čeho chytit. Vychovali nás v tom, že pivo je jen jedno.“

Svitanková se proto rozhodla objevovat i jiná piva a začala psát o svých dobrodružstvích na blogu i pro různé pivní publikace. Zároveň problematiku studovala. Po složení zkoušek se stala první certifikovanou pivní porotkyní na Ukrajině.

Mezitím začala ožívat i ukrajinská pivovarnická scéna. V roce 2009 vyslal dobrodružný majitel doněckého pivovaru Vasyl Mikulin svého sládka Dmytra Nekrasova do Belgie v naději, že si tam rozšíří pivní obzory.

„Vrátil se vrátil ochotný a dychtivý experimentovat s různými kvasnicemi, chmelem, a dokonce i s cukrem a kořením,“ tvrdí Svitanková. Jedním z výsledků jeho pokusů bylo silné nefiltrované pivo zlatavé barvy, které bylo mnohem chutnější a sladší než jeho belgické vzory. Sládek pak přidal pro citronový a pikantní závěr trochu koriandru, který je i jedním z hlavních ukrajinských vývozních artiklů.

Pitelné zlatavé pivo, zatím ještě bez přívlastku ukrajinské, se stalo hitem a recept se postupně rozšířil i do dalších pivovarů. V roce 2014, kdy Rusko anektovalo Krym a napadlo Doněck, museli Nekrasov a Mikulin opustit region i svůj podnik a odejít jinam. Mikulin nakonec v Kyjevě založil pivovar Varvar, který se stal symbolem rozvíjejícího se ukrajinského řemeslného pivovarnictví.

V roce 2016 nastoupila Svitanková do Varvaru jako koordinátorka akcí a ambasadorka. „Nebyla jsem nadšená,“ říká o své první ochutnávce ukrajinského zlatavého moku. „Mezi řemeslnými pivy jsem narazila na hodně podivných kousků a naučila jsem se je brát takové, jaké jsou.“

Nakonec, možná i pod vlivem rostoucí popularity tohoto piva připustila, že by na tomto stylu mohlo něco být a začala svou energii směřovat do oficiální kampaně za uznání ukrajinského zlatavého alu.

