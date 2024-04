Zloději ukradli v Bavorsku porsche, nechali ho v přívěsu na táborském sídlišti

Případem se policisté začali zabývat minulý rok pár dní před vánočními svátky, když na jednom z parkovišť na Pražském sídlišti v Táboře nalezli podezřelý přívěs na přepravu vozidel se skříňovou nástavbou.

V něm objevili sportovní automobil Porsche 718 Cayman GT4 a čtyři kompletní kola k vozidlu BMW v závodní verzi. Následné vyšetřování odhalilo, že přívěs s luxusním vozem zloději odcizili v Německu, konkrétně v Bavorsku.

„Táborští kriminalisté dokázali, že umí vyřešit případy nejen na svém teritoriu, ale i ty, které přesahují hranice našeho státu. Ve spolupráci se Zásahovou jednotkou Krajského ředitelství policie Jihočeského a Moravskoslezského kraje pak zadrželi tři muže. Dva poté obvinili,“ sdělila mluvčí táborských policistů Lenka Pokorná.

Dvaatřicetiletý muž z Táborska byl obviněn z krádeže formou spolupachatelství a z neoprávněného užívání cizí věci. Šestačtyřicetiletý muž z Ostravska je trestně stíhán z krádeže formou spolupachatelství a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Oba už byli v posledních třech letech odsouzeni za jiné trestné činy.

Policisté také zjistili, že mladší z mužů ke krádeži přívěsu využil dodávku, které se neoprávněně zmocnil v jedné z půjčoven automobilů v Českých Budějovicích. Po činu dodávku do půjčovny vrátil. Obviněný muž z Ostravska podle policistů řídil vozidlo i přesto, že má několika soudy uložen zákaz řízení všech vozidel.

„Doposud zjištěná škoda přesahuje deset milionů korun. Lze ovšem předpokládat, že jejich trestná činnost je rozsáhlejší, tudíž se nejedná o konečnou sumu. Kriminalisté na případu dál pracují,“ doplnila mluvčí.

Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obou mužů do vazby. Soud ho akceptoval a poslal je do vazební věznice. V případě odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody až na osm let.