Žatec musí začít s opravou nechtěného pivovaru. Hrozí, že se budovy rozpadnou

Radnice v Žatci se pustí do rekonstrukce opuštěného a chátrajícího památkově chráněného areálu bývalého Dreherova pivovaru. Opravy musí udělat co nejdřív, jinak by hrozilo, že se některé budovy mohou rozpadnout. Mezitím bude dál hledat strategického partnera, který by pomohl s financováním výstavby nové městské čtvrti, jež by měla v komplexu vzniknout.