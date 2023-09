Pivovar v Žatci se může změnit v novou čtvrť, potřebné miliardy ale zatím chybí

„Vize je sympatická a ambiciózní, znamenala by významný rozvoj města v dosud opomíjeném prostoru za řekou. Zároveň si musíme přiznat, že investice v řádech miliard korun překračuje možnosti města, a to finančně, organizačně i personálně. Bez významné pomoci dalších partnerů, ať už správců inženýrských sítí nebo strategického investora, nemá Žatec kapacitu pro zajištění tak náročného úkolu,“ uvedl starosta Radim Laibl (ANO) s tím, že město bude pro oživení Dreherova pivovaru hledat partnery.

Areál bývalého Dreherova pivovaru, známého též jako Fruta, tvoří pět nemovitostí: sladovna, varna, chladné hospodářství, administrativní budova a hospodářská budova. Stávající objekty jsou vhodné pro kancelářské využití, hotel či kongresové centrum.

Vzniknout by mohla i restaurace, obchody, sportoviště nebo mateřská škola. Okolí nabízí možnost výstavby obytné čtvrti pro 3 až 4 tisíce obyvatel. Nechybělo by hřiště, náměstí a dostatek zeleně.

Součástí dokumentu je také ekonomická analýza a návrhy variant, jak při obnově areálu postupovat. „Díky tomu nyní víme, co přesně máme, v jakém je to stavu a jaké jsou možnosti,“ shrnula vedoucí žateckého odboru rozvoje města Kateřina Mazánková.

Zpracovatelé se zaměřili nejenom na samotný areál pivovaru, ale i na jeho okolí. To má však řadu nedostatků, které komplikují jeho rozvoj. Muselo by se investovat do rozvodů vody a kanalizace, plynu i elektřiny, ale také do budování nové uliční sítě a do navýšení kapacit příjezdových komunikací. V lokalitě zpracovatelé současně vidí i velký urbanistický potenciál.

Se studií už se obyvatelé Žatce seznámili při veřejném projednání. Další krok je na městských zastupitelích, kteří ji projednají a rozhodnou o dalším postupu.

Dreherův pivovar město vlastní od roku 2017, kdy ho koupilo za 27 milionů od několika vlastníků. V té době prý zástupci radnice jednali s investorem, který měl areál od města koupit a rozvíjet. Z plánů však nakonec sešlo. Od té doby radnice řeší, jak s ním dál naložit.

Celý areál zahrnuje zhruba 17 tisíc metrů čtverečních pozemků, ty jsou v územním plánu města vyčleněny na individuální či kolektivní bydlení. V současné době je část budov prázdná, část je využívána jako sklady.