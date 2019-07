Zaniklé tratě: Moravská kaolinová dráha do Bítýšky měla krátký život

Zaniklé tratě Sledovat další díly na iDNES.tv

Úvahy o vzniku dráhy datujme přelomem 19. a 20. století. Když bylo v roce 1908 v Lažánkách nedaleko Veverské Bítýšky objeveno ložisko kaolinu, věci se daly do pohybu.

Mapa Místní dráhy Kuřim - Veverská Bítýška

Stavba osm a půl kilometru dlouhé tratě trvala pouhých sedm měsíců, první vlak mezi oběma městy projel 15. února 1911 s vypůjčenou lokomotivou z místní dráhy Černovice - Líšeň se jménem Žerotín. Pravidelný provoz začal o den později.



Trať měla už od počátku ekonomické potíže. Jednak se společnost Místní dráha Kuřim - Veverská Bítýška ještě tři roky po dostavbě handrkovala s Moravským zemským výborem o vyplacení garance 159 260 korun, jednak se kromě kaolinu nepodařilo získat pro přepravu významnější komoditu.

Z Bítýšky pak začaly jezdit do Brna přímé autobusy, což byla další rána. Když byla v době hospodářské krize v Lažánkách ukončena těžba, byla 9. května 1936 doprava zastavena, pozemky rozparcelovány a koleje prodány firmě Baťa.



Dráha z Kuřimi do Veverské Bítýšky nefunguje už více než 80 let. O to zajímavější je zjistit, co všechno se ze zaniklé tratě dochovalo.

Musíme hledat jenom zbytky staveb, všechno ostatní bylo prodáno, pražce spáleny. Příjemným překvapením jsou zbytky opěr ocelového mostu na tišnovském zhlaví kuřimského nádraží, obloukový mostek v polích před Moravskými Knínicemi nebo ocelové mostky přes říčku Kuřimku.

V reportáži také uvidíte největší umělou stavbu na trati a v koncové stanici vám ukážeme dodnes dochovanou výtopnu s vodárnou, skladiště s nákladovou rampou i nádražní budovu. Vše samozřejmě přestavěné na rodinné domy. Natočili jsme také unikátní most přes řeku Svratku, přes který vedla vlečka do někdejší kaolinky.



