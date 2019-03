Zaniklé tratě: Šenovka byla v Česku nejklikatější. Její část možná ožije

Zaniklé tratě Sledovat další díly na iDNES.tv

Jako řada jejích kolegyň i Šenovka vznikla nadvakrát. Nejdřív společnost České severní dráhy vybudovala úsek mezi Českou Kamenicí a Kamenickým Šenovem.

Tamní podnikatelé chtěli zlepšit dopravu svého zboží, převážně skleněného, k zákazníkům. To se povedlo v roce 1886 právě směrem do Německa. Jenže jim po čase začalo chybět spojení s Čechami. Propojení Kamenického Šenova s Českou Lípou se povedlo až o 17 let později.

Nový úsek měl typicky horský charakter, vlaky musely z nejnižšího bodu za Českou Lípou vystoupat o 320 metrů výš, aby pak zase klesly o čtvrt kilometru níže do konečné stanice v České Kamenici. Navíc jen málokterá trať byla tak klikatá jako Šenovka, 60 procent trasy vedlo v obloucích.



Mapa trati 8c

Provoz na trati nikdy nebyl závratný, větší podíl měl náklad před cestujícími. V padesátých letech 20. století se osobní grafikon ustálil na devíti párech vlaků denně. Přesto to ale nestačilo. Šenovka byla v sedmdesátých letech vytipována jako jedna z nejztrátovějších v Československu a nakonec rozhodnutím federálního ministerstva dopravy určena k zániku. Poslední pravidelné vlaky trať projely 29. září 1979.

Zachován byl ale vlečkový provoz na nejstarším úseku Česká Kamenice - Kamenický Šenov. Vydržel až do roku 1992, kdy byl kvůli nevyhovujícímu stavu železničního svršku zrušen i ten. Už o dva roky později se ale na trať vrhli dobrovolníci z Klubu přátel lokálky, částečně ji opravili a začali provozovat prázdninové vlaky.

V roce 2009 dráhu nakonec od státu koupila společnost KŽC (Klub železničních cestovatelů), která rekonstrukci dokončila a zasadila se o návrat pravidelného provozu v rámci integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje. Od konce března do května a v říjnu jezdí vlaky o víkendech a svátcích, od června do září denně ve dvouhodinovém taktu. Vedení KŽC navíc plánuje opravit další kus šenovské dráhy z Kamenického Šenova přes zastávku Horní Prysk až k legendární Panské skále.

V našem seriálu uvidíte, jaké je využití tratě mezi Kamenickým Šenovem horním nádražím a Českou Lípou. Uvidíte, v jakém stavu jsou nádražíčka podél bývalé dráhy, ukážeme vám přesné umístění původní výtopny v České Lípě, projdeme se po kamenných viaduktech a objevíme řadu dalších opuštěných drážních staveb.

Líbí se vám náš seriál? Chtěli byste nám s ním pomoci? Máte doma fotografie nebo amatérské záběry zaniklých tratí? Aktuálně sháníme snímky těchto tratí: Lhotka - Střednice a Kadaňský Rohozec - Doupov, Kladensko-nučická dráha, vlečka Tochovice - přehrada Orlík. Napište nám a podělte se o vzpomínky, rádi je uveřejníme. Pište na e-mail: zanikletrate@idnes.cz.