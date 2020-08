České léto. Se speciálem ušetříte na dovolené až 6 000 korun

Speciál České léto nabízí čtenářům tipy na výlety, aktuální počasí, jízdní řády, atlas hub i cestovatelský semafor s informacemi, kam lze bez problémů cestovat. Nejoblíbenější je prémiová sekce, která přináší velké množství výhod a benefitů.

Kdyby chtěl jeden čtenář stihnout vše, co je v aktuální nabídce, ušetří na vstupech minimálně 6 000 korun, a to jen za členství v klubu iDNES Premium, které stojí 1 Kč první měsíc a 39 Kč měsíce následující.

Předplatitelé iDNES Premium mohou po celém Česku navštívit přes 20 míst, kde platí speciální nabídky a slevy. Nabídka je opravdu pro každého, od vstupů na hrady a zámky přes klidná a zajímavá muzea, relaxační pobyty v golfovém resortu či akční virtuální hru Golem.

Na jihu Čech je připravena poloviční cena speciální plavby z Hluboké nad Vltavou zakončená ferratou nebo návštěva Hustiského muzea v Táboře se středověkým podzemím zdarma.

Ferratový výlet z Hluboké nad Vltavou je s 50% slevou

Ve středočeském kraji je v nabídce výhodné ubytování v areálu Monínec či návštěva úžasného Škoda Muzea mapujícího historii značky i její budoucnost v podobě konceptů chystaných automobilů. Výhodné vstupy slibují návštěvy hradů či zámků; Loučeň, Kokořín, Zbiroh, Slezkoostravský hrad nebo Chvalský zámek. Stezka v oblacích

Svou odolnost a respekt k výškám mohou otestovat milovníci adrenalinových zážitků na Stezce v oblacích v areálu Dolní Morava se vstupenkou pro dítě zdarma.

Stezka v oblacích je oblíbená atrakce areálu Dolní Morava

V hlavním městě zahrnuje prémiová nabídka Muzeum fantastických iluzí, kde je k dispozici vstup s dítětem zdarma, dále Království železnic nebo unikátní promítání filmu Voyager v pražském Planetáriu.



Pelhřimovské Muzeum rekordů a kuriozit nabízí akci 1+1 zdarma. V ostravském areálu Dolních Vítkovic při zakoupení vstupenky do Velkého Světa Techniky získá člen iDNES Premium také vstup do Malého Světa Techniky a do galerie. A zapomínat nelze na expozici Princip Baťa ve Zlíně, které představí, co všechno dokázal tento světově uznávaný podnikatel vybudovat. Ke vstupence dostane prémiový host zdarma knihu o nejslavnějších produktech Baťovy firmy.

Členství v iDNES Premium se vyplatí i při využití jediné nabídky.

Kompletní seznam výhodných nabídek v rámci akce České léto naleznete ZDE.