Expozice Husité v táborském Husitském muzeu, zdarma k ní i středověké podzemí

8:25 , aktualizováno 8:25

Tábor je překrásné historické město, které je nesmazatelně propojeno s husitstvím. Zajděte do táborského Husitského muzea a ke vstupence do expozice Husité získáte díky členství v iDNES Premium navíc zdarma také vstupenku do středověkého podzemí.