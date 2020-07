Poznejte zajímavou historii Škodovky. Do ŠKODA Muzea můžete v akci 1+1 zdarma

Mladoboleslavská automobilka ŠKODA AUTO letos slaví 125 let od svého založení. V roce 1895 založili továrnu na jízdní kola dva nadšení cyklisté – Václav Laurin a Václav Klement. Sortiment následně doplnily motocykly a v roce 1905 automobily vlastní konstrukce. Vydejte se do ŠKODA Muzea na novou výstavu a objevte, jak se firma během 125 let vypracovala na globálně aktivní značku.

Unikáty i vstup do minulosti pomocí virtuální reality

Čeká vás toho ale mnohem více. V expozici muzea naleznete nejstarší automobil sbírky L&K Voiturette z roku 1906 i designové studie, které představují vize budoucích modelů značky ŠKODA AUTO.

Zásadní milníky dlouhé historie můžete objevit i díky cestování časem v rámci nového prvku virtuální reality ve stálé expozici Evoluce. S pomocí VR brýlí se můžete také projet ve voze L&K/ŠKODA 110 z roku 1926 nejkrásnějšími místy prvorepublikové Prahy.

Stálá expozice a depozitář prototypů a sporťáků

Stálá expozice je rozdělena do tří tematických oblastí – Tradice, Evoluce a Preciznost. V tematické oblasti Tradice jsou přiblíženy hodnoty značky ŠKODA AUTO symbolizované třemi páry vozů. Bustami obou zakladatelů firmy začíná Evoluce. Dominuje jí chronologická řada po sobě jdoucích milníků automobilového vývoje. Okruh Preciznost představuje vozy v různých stádiích renovace – od nálezového stavu až po „klenot“. Proces výroby současných vozů lze vidět v panoramatickém kině.

Aby toho nebylo málo, v rámci otevírací doby muzea je pro návštěvníky otevřen i depozitář prototypů a sportovních vozů. V depozitáři se můžete mimo jiné těšit na vozy ŠKODA Formule, ŠKODA Octavia WRC, ŠKODA Ferat, ŠKODA Tudor a další.

Na prohlídku muzea je možné navázat návštěvou Rodného domu Ferdinanda Porscheho v Liberci – Vratislavicích nad Nisou. Expozici, kterou vás provede virtuální průvodce, je možné navštívit ve dnech pátek - neděle od 9 do 17 hodin.

Aktuální informace naleznete na: muzeum.skoda-auto.cz

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud si koupíte vstupenku do ŠKODA Muzeum, získáte další zcela zdarma.

Jak získám vstupenku v akci 1+1 zdarma? Při nákupu individuální vstupenky do ŠKODA Muzeum předložte iDNES Premium kód a dostanete druhou vstupenku v hodnotě 80 Kč zdarma. Muzeum je možné navštívit kdykoliv v rámci otevírací doby – denně od 9 do 17 hodin.