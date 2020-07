Odhalte tajemství Golema ve virtuální realitě. V 17. století na vlastní kůži

8:46 , aktualizováno 8:46

Vstupte do rudolfínské Prahy. Díky virtuální realitě skutečně doslova. Umožňují to nové technologie a věřte nám, bude to zážitek. Díky iDNES Premium si navíc užijete dvojnásob legrace (i strachu).