Jedna z nejznámějších památek u nás. Kostnice v Sedleci v akci 1+1 vstup zdarma

Sedlec je vlastně předměstí Kutné Hory, ale znají ho všude ve světě. Právě zde je totiž jedna z nejpopulárnějších českých památek - hřbitovní kostel Všech svatých. Světoznámá kostnice patří k nejvíce navštěvovaným památkám v celé České republice a jen v loňském roce ji navštívilo téměř půl milionu návštěvníků, z nichž převážnou část tvořili cizinci.

Právě nyní je tedy ideální čas památku navštívit, protože se nebudete tlačit s ostatními návštěvníky a budete mít dostatek času si kostel projít. A rozhodně je co vidět.



Co tak láká turisty? Kaple s lidskými ostatky

Interiér dolní kaple zdobí různě poskládané lidské ostatky, dle nejnovějších průzkumů se jich zde nachází až 70 tisíc. Již v 15. století podle legendy kosti poprvé do čtyř velkých pyramid poskládal poloslepý mnich, jemuž se po dokončení poslední pyramidy zrak zázračně vrátil. V jeho práci v 18. století pokračoval i geniální architekt Jan Blažej Santini, který se podílel jak na výzdobě dolní kaple, tak na novém zaklenutí kaple horní.

V 19. století koupil kostnici rod Schwarzenbergů, kteří přistoupili k rekonstrukci a k práci na dolní kapli přizvali i Františka Rinta. Byl to právě on, kdo dolní kapli dodal fascinující podobu, kterou návštěvníci obdivují dodnes. Kostel Všech svatých je však stále funkčním římskokatolickým kostelem, které by mělo nést silné poselství – Memento Mori, tedy pamatuj na svou smrt.

Vzhledem k velmi špatnému technickému stavu kostel od roku 2014 prochází rozsáhlou opravou, veškeré práce se však dějí za plného provozu a jsou financované pouze z příjmů z turismu. Každý návštěvník, který kostel navštíví, tak zaplaceným vstupným přispívá na obnovu této unikátní památky.



