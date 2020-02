VIDEO: Netradiční hotely se objevují i u nás. Spát můžete třeba v metru

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Nejprve se Smlsal vydal do hotelu MeetMe23, který se nachází v metropoli kousek od hlavního nádraží. Toto ubytovací zařízení láká na technologie. Hned po příchodu vás vítá virtuální recepční.

„Z ohlasů hostů víme, že nejvíc se lidem líbí 3D tiskárna, náš videomapping, který jim pouštíme v ranních a večerních hodinách, dále virtuální průlet nad Prahou nebo úniková hra, za jejíž vyřešení dostanou drink,“ říká generální manažerka hotelu Nikola Uchytilová.

Všude v hotelu vidíte modrou postavu, které říkají prostě Blue Man. Visí z auta na zdi, jezdí s vámi ve výtahu, sedí na knihovně. Reportéra nejvíc zaujal hrací stůl ve společenské místnosti. Můžete hledat cestu z labyrintu, hrát na bicí, kreslit si a podobně.

„Jsem nadšený. I z toho, že nemusím nosit klíč či kartu od pokoje, protože si odemykám hotelovou aplikací v mobilu,“ hodnotí Smlsal.

Noc v kapsli, nebo v rakvi?

Další hotel, do kterého se vydal, je běžný spíš v zahraničí. Nicméně v Praze už najdete dva takové. Říká se jim kapslové hotely.

Tento 1st Prague Capsule hostel Old Town se nachází mezi Florencí a náměstím Republiky. Nejdříve se na recepci ohlásíte a dostanete kartu i klíče od vchodu a skříňky na uložení věcí. Kapsle jsou naskládané na sobě, každá se dá zavřít vraty připomínajícími ta od garáže. Uvnitř je například stoleček, zásuvka i televize.

Ubytování je ideální pro ty, kdo potřebují přespat a nechtějí utrácet čtyřciferné částky za noc. Přespání tady nás vyšlo na 10 eur za jednoho, tedy přibližně 250 korun. A v podstatě tu je vše: záchody, sprchy, společenská místnost, mikrovlnka, konvice, pračka, sušák.

„Nízká cena, možnost spát v teple, vyprat si a dívat se na televizi však zřejmě láká i lidi bez domova. V jedné místnosti je to cítit,“ hodnotí reportér, který musel mít přes noc pootevřená vrata do kapsle. Dali ho do té, která byla zřejmě ještě nedodělaná, protože tam nebyl otvor pro dýchání. Cítil se jak v rakvi. A ona ta vrata stejně nešla zaklapnout, aby se zamkla. U ostatních (hotových) to šlo.

Je vidět, že hostel, který je otevřený od loňska, ještě budují za pochodu. V chodbě leží dřeva, ze kterých patrně vzniknou další kapsle. Těch tam jsou už desítky a v noci, kdy tam Smlsal spal, měla většina obyvatele. Objednat si můžete i kapsli pro dva.

V tomto hotelu mohou spát desítky lidí naráz. Každý má svou kapsli.

„Jako možnost levného přespání super. Bohužel jsem ale nemohl spát tvrdě, protože mě furt někdo rušil. Lidé si povídali na chodbě, sprchovali se, soused se před pátou ráno balil a odcházel. Všechno je tam hrozně slyšet, a to i když máte kapsli zavřenou,“ hodnotí reportér.

Bydlíte jako v pražském metru

Nakonec se vydal do apartmánu zařízeném ve stylu pražského metra. Ten se nachází na Žižkově kousek od Florence.



František Petrouš nemá speciální vztah k MHD. Jelikož ale koupil podzemní prostory, snažil se nějak elegantně vypořádat s tím, že jsou právě v suterénu. A dát jim podobu metra se jeví jako geniální nápad.„Jezdil jsem metrem, sem a tam, a fotil všechny věci, které by se daly nějakým způsobem napodobit,“ vzpomíná Petrouš.

Na pražském Žižkově se hosté ubytovávají v apartmánech ve stylu pražského metra. V apartmánu se cítíte jako v pražském metru. Sedačky jsou originální.

Měl například štěstí, že firma, která v roce 2004 rekonstruovala vozy metra, měla ve skladu šest vylisovaných sedaček. „Protože výroba nového kusu by byla k nezaplacení,“ tvrdí majitel apartmánu.



Do pokoje vstupujete dveřmi, které vypadají přesně jako ty v metru. Dominantním prvkem v místnosti jsou oranžové tyče. Čalounění postele je stejné jako u sedaček na lince C. „Jsou totiž od čalouníka, který je dělá do skutečného metra. Nechal jsem si to od něj vyrobit na míru,“ dodává Petrouš.

„Jelikož mám rád MHD, tak mě tento apartmán nadchl,“ hodnotí reportér. „Kvůli tomu, že je prostor v podzemí, je tu trochu cítit vlhkost. Ale jinak perfektní,“ doplňuje Smlsal.