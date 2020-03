Hoteliéři krvácejí. Mají prázdné rezervační knihy a začínají propouštět

Už před nedělí, kdy vláda zásadně přiostřila pandemická opatření omezením pohybu i zákazem prodeje hotelových rezervací až do 24. března, měl hotelový trh těžké ztráty.

Z dat, které iDNES.cz získala z největšího českého hotelového systému Previo.cz, je vidět, že na období od 15. do 31. března měly obsazenost pouze patnáct procent. Loni ve stejné době to bylo 48 procent. Vystrašení zákazníci rušili své pobyty. Nejvíce ve Středočeském kraji, kde škrtli 78 procent rezervací. Loni bylo průměrné storno na třiceti procentech. Čísla ukazují stav ve více než tisíci ubytovacích zařízení v ČR.

Pavel Kotas z portálu Previo.cz odhaduje, že jen následující dva týdny způsobí v hotelech a penzionech ztrátu 400 milionů korun. „Mnoho hotelů má stále nějaké potvrzené rezervace na následující dny a očekávají, zda hosté přijedou. Nepanuje jednohlasná shoda, zda lze ubytovat hosta, který si zaplatil rezervaci již dříve a zda ‚zákaz prodeje ubytování‘ platí pouze pro nově příchozí rezervace,“ řekl Kotas.

„Za uplynulý víkend přišlo jen asi 80 nových rezervací, což běžně přijde za 10 minut“

Hotelový trh totálně zamrzl, a to i pokud jde o rezervace na vzdálenější termíny. „Za uplynulý víkend přišlo jen asi 80 nových rezervací, což běžně přijde za deset minut,“ dodal Kotas. Podle něj mají většinou hoteliéři vlastní finanční rezervy na dva až tři měsíce dopředu.

„Všichni doufáme, že období takto prázdných hotelů brzy skončí a během května až června se již vše vrátí do normálu. Pokud by to tak nebylo, tak se obávám, že polovina všech firem v cestovních ruchu zkrachuje nebo bude potřebovat zásadní pomoc od státu,“ dodal.

Podle Jiřího Gajdošíka, spolumajitele skupiny Asten Hotels, která má v Praze tři luxusní butikové hotely, bylo víceméně jasné, že k tvrdému opatření dojde. Negativní šok přišel už však před několika týdny.

Skupina v sobotu zavřela pražskou restauraci a se zákazem volného pohybu dočasně uzavírá veškerý hotelový byznys. „Cílíme na turisty. S restrikcemi na hranicích jsme si mysleli, že zavřeme dva ze tří hotelů a dnes už zavíráme všechny tři. Pražský byznys měl nulové tržby,“ popsal hoteliér.

Jiří Gajdošík, spolumajitel českého hotelového řetězce Asten Hotels

Strádal i hotel Savoy ve Špindlerově mlýně, který v pondělí také zavřel. Hotely se v podstatě zakonzervují s tím, že v objektech dohlíží jen ostraha a omezeně pracuje i rezervační oddělení. Je sice možné zatím přijímat rezervace po termínu 24. března, ale na příští dva měsíce jsou prakticky všechny rezervace zrušené.

Hoteliér tedy hlavně doufá, že najde zájemce na pozdější termíny, ale ani to není snadné. „Je jich málo. Včera si do Savoye rezervovali Němci Vánoce. U termínů za dva měsíce a dál ještě vidíme lehkou naději, že se vrátí normální život,“ popsal Gajdošík.

Začíná propouštění

Nicméně momentálně už se hotely připravují na možnost prodloužení restrikcí o další dva týdny až do doby, po kterou má platit stav nouze.

Hotelový trh se začal hroutit už před několika týdny s úbytkem turistů z Číny. Podnikatelé v Česku proto museli začít zlevňovat, volné kapacity nabízeli na internetových rezervačních portálech za akční ceny. „Všichni si saháme na dno. Ten, komu končí zkušební doba, nenastoupí, někomu krátíme pracovní úvazky. Příjmy personálu snižujeme na minimum, vždy je to na dohodě. Posledních 48 hodin jsem osobně jednal se všemi zaměstnanci,“ dodal Gajdošík.

Taktika pro nadcházející týdny bude taková, že poplatí všdchny faktury, ale bude dlužit státu, aby přežil. „Když příští tři měsíce budu zakonzervovaný na nule, domluvím se s majiteli, že jim nezaplatím nájem a zároveň nebudu nic platit státu, tak mám perspektivu, že příští tři měsíce s nulovými příjmy alespoň něco svým zaměstnancům dám a přežiju. Dál nevím. Věřím, že minimálně některý z provozů se obnoví, Praha bude ale těžká,“ uzavřel Gajdošík.

Dovolená a pak úřad práce

V pátek zavřel Boutique Hotel SwissHouse v Mariánských Lázních, který řídí manažer David Folprecht. I on už šetří na lidech. „Lidé vybírají dovolené a jednáme s úřadem práce, jak všechny převést na nějaký čas k nim. Částečně jim budeme kompenzovat výplaty tak, aby to nebylo pouze 60 procent od státu, ale 90 procent platu v březnu a 70 procent v dubnu,“ popsal pro iDNES.cz. Předpokládané ztráty vyčíslil na 450 tisíc korun měsíčně při průměrné obsazenosti ze tří čtvrtin.

Koronavirus paralyzoval i hotelové služby pro stávající klienty. Ti, kteří jsou již ubytovaní, mohou pobyt dokončit. Realita je často taková, že buď své pobyty zrušili (cizinci) nebo se musejí smířit se značně okleštěnými službami. Třeba liberecké Hotely Pytloun uzavřely restaurace a bary a jídlo nosí hostům na pokoj. Také majitel Lukáš Pytloun část svých hotelů až do konce března zavřel.

„Zatím máme ztrátu vypočítanou za měsíc březen v hodnotě 6 milionů korun. Odhad jde ale až na 8 milionů korun při uzavření do 24. března. V dubnu očekáváme podobné ztráty,“ svěřil se majitel.

Krvácejí i velké hotelové skupiny. Největší tuzemský hotelový řetězec OREA hotels ode dneška zavřel všech 14 hotelů v Praze, Mariánských Lázních, v Krkonoších, na Šumavě a v Brně. Vylidnily se už po oznámení předchozích vládních opatření.

„Nikdy v minulosti jsme podobnou situaci nemuseli řešit, ale snažíme se rychle reagovat a pilně se připravujeme na znovuotevření. Až krize skončí, chceme být připraveni nabídnout lidem co nejlepší servis, který si zaslouží. Budeme také počítat s rychlou reakcí státu a jeho pomocí pro náš sektor,“ řekl ředitel Gorjan Lazarov.