Vláda rozhodne o karanténě na celé Česko i odkladu placení daní

„Směřujeme k dalšímu zásadnímu opatření, k tomu maximálnímu,“ řekl Babiš v Partii televize Prima. Pak dodal, že to je karanténa celé České republiky. Znamenalo by to omezení pohybu mimo cesty do zaměstnání.



Babiš chce na jednání vyhodnotit dopady opatření, která mají zabránit šíření koronaviru. Ještě před jednáním vlády si naplánoval schůzku se zástupci podnikatelů.

Vláda od sobotního rána dál zpřísnila opatření, uzavřela obchody s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších. Mimo provoz jsou i restaurace.



Počet nakažených lidí stále roste. V Česku je k nedělnímu poledni podle premiéra potvrzeno už 231 lidí infikovaných koronavirem a do večera jich podle Babiše bude přes 300.

Jedna nemocnice bude jen jen na koronavirus vyčleněna v Praze a jedna v Brně a lékaři by měli odložit některé výkony. „Potřebujeme, aby se ty nemocnice soustředily jenom na koronavir,“ uvedl premiér.

Ministři by měli doladit i detaily vládního rozhodnutí zakázat provoz části obchodů a služeb. Mohli by například řešit, zdali do zákazu budou spadat autoservisy pro kamiony nebo menší prodejny stavebnin.

Vláda výrazně omezila přímý přístup novinářů k nim

Vláda se také kvůli riziku šíření koronaviru rozhodla ještě více zredukovat přístup novinářů blízko k ministrům. Začátkem týdne byla u vchodu na Úřadu vlády umístěna bezdotyková dezinfekce, kterou musí všichni příchozí použít. Zároveň byl počet přítomných na tiskové konferenci omezen. Novinářů mohlo být celkem maximálně dvacet, aby počet přítomných nepřekročil včetně V ministrů a ochranky třicet osob.



V neděli mluvčí vlády Vladimír Vořechovský iDNES.cz sdělil, že na tiskovou konferenci budou mít přístup jen Česká televize, Český rozhlas, ČTK a dvě soukromé televize Nova a Prima. Server iDNES.cz, stejně jako MF DNES či Lidové noviny a Lidovky.cz nemají až do odvolání přístup na Úřad vlády a možnost tak položit na tiskové konferenci otázku přítomným členům vlády.