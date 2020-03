PŘEHLEDNĚ: Zákaz volného pohybu lidí. Co v praxi znamená uvalená karanténa

1 Co vláda vlastně oznámila?

Vláda v neděli 15. března 2020 před půlnocí vyhlásila celorepublikovou karanténu. Tím zakázala volný pohyb osob na veřejnosti. Opatření platí na osm dní, od půlnoci z 15. na 16. března do 6 hodin ráno v úterý 24. března.

2 Jak bude celostátní karanténa vypadat?

Vláda chce minimalizovat kontakt mezi lidmi. Ti se tak nově smí pohybovat venku jen v případě, že jdou do práce či nakoupit potraviny a další nezbytně nutné prostředky.

Mezi další výjimky patří nezbytné cesty za rodinou nebo blízkými a návštěvy lékaře. Povolené je také využívání nezbytných bankovních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, cesty potřebné k zajištění základních potřeb pro jiné, či cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí.

Poslední výjimka platí pro ty, kteří se venku pohybují při výkonu povolání, například policisty, řidiče MHD nebo kurýry. Výjimkou je také pobyt v přírodě či účast na pohřbech.

Vláda nařizuje co nejvíce omezit kontakty s ostatními. Dále v usnesení doporučuje zaměstnavatelům, aby pokud možno nechali zaměstnance pracovat z domova, podporovali dovolené a placené volno a pozastavili činnosti, které nejsou nezbytné pro provoz.

Ve veřejných prostorech pak vláda lidem doporučuje zachovávat na veřejnosti odstup alespoň dva metry od ostatních a platit kartou.

3 Jak bude fungovat hromadná doprava?

Vnitrostátní hromadnou dopravu žádné omezení nečeká. Vláda naopak zvažuje její posílení. Premiér Andrej Babiš to odůvodňuje tak, že je nutné, aby se všichni mohli dostat do zaměstnání. Omezení množství spojů by pak vedlo k bližšímu kontaktu mezi cestujícími, což by zvýšilo riziko nákazy.



4 O čem ještě vláda v neděli rozhodla?

Orgány veřejné moci, jako jsou městské úřady, finanční správa či třeba soudy, musí nově omezit styk s veřejností na pondělí a středu, a to maximálně na tři hodiny.



Vláda také schválila návrh ministerstva financí na prominutí všech pokut a správních poplatků spojených s pozdním podáním daňového přiznání. V praxi se tak termín podání daňového přiznání pro fyzické i právnické osoby posunul na 1. července. Vláda také nebude první tři měsíce po květnovém startu 3. a 4. vlny elektronické evidence tržeb dávat pokuty za opožděnou registraci.

Vláda nařídila hejtmanům a pražskému primátorovi určit školy, kde bude vykonávána péče o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž rodiče jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie či zdravotníků.

Ruší se také modré zóny ve městech.



5 Budou v době karantény otevřené obchody?

Vláda v noci z pátku na sobotu zakázala provoz restaurací a obchodů, kromě těch s potravinami, lékáren, drogerií, čerpacích stanic či prodejen zboží denní potřeby. Opatření platí od soboty 14. března 2020 od 6 ráno a potrvá deset dní. Výjimku mají provozovny zajišťující například jídlo pro zaměstnance.



Obchody s potravinami, lékárny a drogerie však budou podle Babiše otevřeny vždy, i kdyby byla přijata ta nejvíc restriktivní opatření.

Nově se zákaz nevztahuje na na opravy silničních vozidel, odtahy vozidel, prodej náhradních dílů dopravních prostředků, prodej zahrádkářských potřeb, pokladní prodej jízdenek, lázeňská zařízení, květinářství, pohřební služby, výdej a prodej zdravotnických prostředků či výdejny produktů.

Naopak se nově zakazuje poskytování ubytovacích služeb s výjimkou lázeňských a školských ubytovacích zařízení, provoz autoškol či alternativních taxislužeb a samoobslužných čistíren a prádelen. Zavřít musí i prodejny s elektrospotřebiči.

Vláda také výrazně omezila volný prodej nebaleného pečiva. Musí být zajištěn mimo jiné tak, aby se u odběrného místa neshromažďovali lidé.

6 Jaké sankce hrozí za porušení karantény?

Vláda nepředpokládá, že by lidé karanténu porušovali. Jaké sankce hrozí za její porušení, její zástupci neuvedli. Upozorňují, že k žádným policejním represím nedojde. Dříve však hovořili o možné sankci o výši až 3 milionů korun.



7 Kde všude už byla celoplošná karanténa nařízena?

Karanténu pro celou zemi vyhlásila v úterý už například Itálie. Lidé smí ven jen s vyplněným autocertifikátem, ve kterém je napsaný důvod a účel vycházky. Tento dokument může vyplnit i policista. V případě, že jej u sebe dotyčný nemá, hrozí mu pokuta. Dekret se dá podle italského premiéra Giuseppeho Conte shrnout do věty „zůstaňme všichni doma“.

Podobná opatření zavedlo v sobotu také Španělsko. Španělé tak už shodně jako Italové kromě nákupů potravin a léků či návštěvy nemocnic nesmí bez důvodu ven. Španělsko je po Itálii druhou koronavirem nejpostiženější zemí. Stav nouze by podle premiéra Pedra Sáncheze měl trvat 15 dní.