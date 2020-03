Jak žít v karanténě: minimální kontakt, práce z domova a jídlo na objednávku

Kdy začíná platit povinná karanténa?

Úderem půlnoci z pátku na sobotu začíná platit pro lidi vracející se z Itálie povinnost zůstat na dva týdny v izolaci.

Co dělat po příjezdu?

Po návratu z Itálie je nutné informovat svého praktického lékaře, ten pacienta pošle do karantény a vystaví mu neschopenku. Podle náměstka ministerstva zdravotnictví Romana Prymuly by lidé bez příznaků mohli pracovat v izolaci z domova. Na tom by se ale měli domluvit se zaměstnavatelem před tím, než by volali svému lékaři. Praktik by jim totiž jinak vystavil kvůli karanténě elektronickou neschopenku. Ty se pak dají obtížně stornovat, řekl Prymula. Mimořádné opatření zatím platí na neurčito.

Co když se nenahlásím?

V tu chvíli vám hrozí pokuta až tři miliony korun. Stejná sankce je i za porušování pravidel karantény.

Koho z navrátilců testují?

Laboratorní vyšetření čeká jen ty, kteří přijeli z rizikových oblastí a zároveň trpí akutním respiračním onemocněním s příznaky kašle, dušnosti a horečky. Dalšími adepty pro testy jsou lidé, kteří ani nemuseli cestovat, ale přišli do kontaktu s nakaženým v posledních čtrnácti dnech.

Kde testují na koronavirus?

Státní zdravotní ústav zveřejnil seznam osmi laboratoří, které mohou testovat podezřelé na nákazu koronavirem. Kromě Národní referenční laboratoře pro chřipku a Zdravotního ústavu v Ostravě mohou vzorky testovat také laboratoře fakultních nemocnic v Hradci Králové, Praze-Motole a Brně, Nemocnice Na Bulovce a v Českých Budějovicích.

Ze soukromých jsou na seznamu jen Laboratoře Agel v Ostravě. Testy v soukromé laboratoři zatím odhalily dva z případů pozitivní nákazy v Česku. Odběr vzorku provádí nově lékař nebo sestra v místě bydliště pacienta.

Jak karanténa vypadá?

U většiny případů nařizují hygienici karanténu domácí. Ve vážnějších případech může být nařízena nemocniční izolace. Ta domácí je pro pacienty lepší z psychologického hlediska, má však svá přísná pravidla. Člověk v domácí karanténě by měl mít oddělený pokoj. Při kontaktu s jinými členy domácnosti by měl používat roušku. Doma vás můžou kontrolovat hygienici. Při projevu příznaků nemoci COVID-19 může lékař nařídit odběry a převoz do nemocnice.



Jak si zajistit potraviny?

Ideální je pověřit někoho z příbuzných nebo kamarádů, ten nákup nechá za dveřmi a vy si ho následně převezmete. Další možností jsou internetové e-shopy s potravinami, které zajistí i rozvoz. Znovu platí, že by ani při předávce kurýrem nemělo dojít ke kontaktu. Zvolte tedy platbu předem a ponechání nákupu přede dveřmi. Lidé v karanténě by také měli mít přiměřenou zásobu papírových kapesníků, dezinfekčních prostředků a teploměr.

Co když mám psa? Mohu ho venčit?

Člověk v karanténě by neměl chodit ven, a to ani v noci. O psa se tak musí postarat příbuzní či blízcí.



V izolaci máte nárok na nemocenskou

Karanténa – ať už doma, nebo nařízená v hotelu jako u případu Čechů na ostrově Tenerife – může vypadat jako prodloužená dovolená. Jenže kromě omezení pohybu a kontaktu s okolím může pro izolované přinést třeba i nižší mzdu.



Co když mi karanténu nařídí zaměstnavatel?

Pokud karanténu nařídí zaměstnavatel z vlastního rozhodnutí, náleží zaměstnancům finanční kompenzace v plné výši měsíční mzdy. Pokud to vaše profese umožňuje, můžete pracovat z domova v režimu home office. Když karanténu nařídí zaměstnavatel kvůli bezpečnostním opatřením státu, postupuje se jako v následujícím bodě.



Jak je to v případě karantény nařízené hygienickou stanicí?

V tomto případě platí pro karanténu stejná pravidla, jako je to u nemocenské. Prvních čtrnáct dní vám zaměstnavatel bude vyplácet 60 procent vaší mzdy. Dovolená, do které zasáhne karanténa, se nepřerušuje. Pak budete mít na výplatní pásce stejné peníze jako kdykoli jindy při dovolené.

Musím informovat zaměstnavatele o nařízené karanténě?

Ano, svého zaměstnavatele musíte informovat co nejrychleji. Lékař by vám pak měl vystavit „Potvrzení o nařízení karantény“. Lidé v karanténě musí dodržovat pravidla, tedy zůstávat na dohodnutém místě. To může zaměstnavatel či hygiena kontrolovat a při porušení pravidel nemusí peníze vyplatit.



Prevencí je hlavně hygiena

Nejlepší prevencí je, když člověk dodržuje hygienu a nepodceňuje jakékoli zdravotní obtíže. Často a důkladně si myjte ruce mýdlem. Pokud si nemáte kde umýt ruce, stačí použit účinný dezinfekční gel. S výběrem poradí lékárník nebo drogista. Nestačí si jen mýt ruce, ale je potřeba pravidelně dezinfekčními ubrousky otírat předměty, kterých se často dotýkáme. Jde třeba o mobil, tablet, notebook, klávesnici nebo volant. Kašlat a kýchat je potřeba do rukávu, šály nebo kapesníku, ne do ruky.

Jednorázové kapesníky jsou lepší než látkové. Po použití se musejí rychle vyhodit. Pokud má někdo obavy o své zdraví, tak mu odborníci doporučují vyhýbat se velkým kolektivům. Vláda sice zrušila jen Světový pohár v biatlonu, ale odborníci varují i před dalšími akcemi. Bezpečný odstup lidí ve společnosti je asi dva metry.