Policisté nesmějí kontrolovat lidi ani auta, nařídil jejich prezident

12:15 , aktualizováno 12:15

Policejní prezident Jan Švejdar zakázal kvůli šíření koronaviru kontroly lidí a aut, při nichž by policisté přišli do osobního kontaktu. Výjimkou jsou případy, kdy je ohrožen život nebo zdraví. Podle materiálu, který má iDNES.cz k dispozici, se také mají policisté na stanicích rozdělit na skupiny, které spolu nepřijdou do kontaktu.