Byli v kontaktu s nakaženými kolegy, pražští hasiči přesto dál slouží

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová hasičům však odvětila, ať si znovu zavolají na pražskou hygienickou stanici. Tam se však s nimi nikdo nebaví.



„Jeden z nakažených je náš kolega, který si to přinesl z fotbalu. Byli jsme s ním dokonce i na školení, kde bylo dalších několik desítek lidí. Když jsme se dozvěděli, že je nakažený, řekli jsme to nadřízeným, aby nám řekli další postup. Jenže se nic nedělo, nikdo nás nekontaktoval ani nás nevyslechl. Jen nás opět povolali do služby,“ říká jeden z hasičů, jenž byl v kontaktu s nakaženým kolegou.

Podle mluvčího pražských hasičů Martina Kavky je to celé záležitost hygieny, nikoliv vedení hasičského sboru.

„Hygiena nařídila karanténu asi u dvaceti lidí, kteří s nakaženými měli kontakt. U ostatních bylo hygienikem, tedy není to naše rozhodnutí, usouzeno, že nebyli v rizikovém kontaktu. To znamená, že nemusí být v karanténě,“ vysvětloval Kavka.

„Stěžují si nám totiž hasiči, kteří s nimi vůbec nepřišli do styku nebo je potkali jenom při příchodu na směnu. My jsme nechali všechno hned vydezinfikovat, aby hasiči, kteří jdou na svou službu, byli v čistém prostředí. Hygienik rozhoduje o tom, kdo půjde nebo nepůjde na testy, ne my,“ odvrací mluvčí pražských hasičů.

I další člen pražských hasičů se snažil najít zastání u vedoucích, ale dopadl stejně jako jeho kolega.

„Hned, jak se nákaza u kolegů potvrdila, volal jsem našemu vedení. Ti mi však jen řekli, proč se o to starám, že jestli chci mít problémy, tak ať v tom pokračuji. Vyhrožovali mi, že mi zakáží vedlejšáky. To byla jediná jejich reakce,“ říká jeden z hasičů, který slouží na základně, kde se nákaza potvrdila.

Na hygienu se nemohou dovolat

On a několik jeho kolegů se snažili kontaktovat pražskou hygienickou stanici. Jenže se tam v těchto dnech není prakticky možné dovolat.

„Nakažení kolegové s námi byli normálně v kontaktu několik dní. Až o dva dny později začalo vedení řešit, kdo s nimi, kde byl. Takže tři dny jsme se s nimi vídali, nikdo nás neposlal třeba na preventivní testy nebo tak. K tomu na základně ve Strašnicích slouží i záchranka, takže i oni se s tou směnou potkali,“ přibližuje hasič.

Pražská záchranná služba však svoje zaměstnance nechala doma a poslala je i preventivně na testy. „Výsledky byly negativní. Takže nyní se pomalu vrací do služby,“ říká mluvčí pražské záchranky Jana Poštová.

„Dneska (pozn. red. v neděli) ráno vedení z ničeho nic poslalo domů, protože se objevil další kolega, který čeká na výsledky testu. Nejdříve nám říkali, že nás pošlou domů už v devět večer. Nakonec to bylo až ráno, protože se prý čekalo, jak dopadnou testy. V pět hodin nás vzbudili, ať vydezinfikujeme hasičárnu, auta, zamkneme a vyhneme se směně, která nastupovala po nás. Jenže my jsem s tou směnou byli v kontaktu už minulé tři dny, takže tohle nemá vůbec cenu,“ popisuje situaci člen hasičského sboru, který neskrývá, že má strach.

„Ti nakažení byli normálně u našeho podnikového lékaře, který pak dál několik dnů léčil. Samozřejmě nevěděl, že jsou nakažení, ale teď už je v karanténě,“ nastínil další kontakt nakažených.

Obavy neskrývá ani další člen pražských hasičů. „Nechápu, že nás nenechali v karanténě. Nevím jestli o tom rozhodovalo naše vedení nebo jestli to rozhodovala hygienička. Vedení jsme to několikrát říkali,“ rozčiluje se hasič.

Chybí ochranné pomůcky

Ač jsou hasiči v permanentním kontaktu s nakaženými, nemají ani dostatek ochranných pomůcek. „Poprvé jsme nějaké dostali minulou středu. Do té doby nějaké dezinfekce nebo něco takového nebylo,“ upozorňuje na další problém.

Podle hasičů jednání jejich nařízení je porušování zákona. „Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů jasně říká, že je nějaká prevence rizik. Jenže u nás to očividně neplatí,“ míní hasiči.

Podle mluvčího pražských hasičů Kavky není pravda, že by vedení nic nedělalo. „Na stanicích dodržujeme speciální režim, jsou k dispozici hygienické pomůcky, omezili jsme kontakt mezi lidmi na nutné minimum. Přijali jsme taková opatření, abychom zajistili akceschopnost sboru,“ uvádí mluvčí hasičů. Podle informací MF DNES nyní vedení hasičů plánuje preventivní testování všech, kteří se účastní výjezdů.

„Situace se mění každou chvíli. Jen bychom byli rádi, kdyby nás někdo vyslechl. Kdo pojede k požáru nebo havárce, když budeme nakažení?,“ dodává člen hasičského sboru s tím, že je kvůli testům pro všechny hasiče nikdo nekontaktoval.