Nouzový stav v Česku: vláda omezila pohyb, restaurace a akce nad 30 lidí

Sledujeme online 5:55 , aktualizováno 15:45

Vláda vyhlásila kvůli koronaviru nouzový stav. Od čtvrtka 14 hodin a na 30 dnů, na delší dobu by to musela udělat Sněmovna. Zakázala vstup do Česka cizincům z patnácti rizikových zemí a cestu Čechům do nich i přítomnost lidí v provozovnách stravovacích služeb od 20 hodin do šesté hodiny ranní.