VIDEO: Hrozila mu slepota. Dnes cestuje po světě a natáčí strhující videa

Přírodovědec a světově uznávaný fotograf a kameraman z Přírodovědecké fakulty UK v Praze Petr Jan Juračka je bezesporu unikát. Ať už v oblasti fotografování, přírodovědy nebo cestování. Začátek jeho životní kariéry však nevypadal optimisticky.

„Narodil jsem se v roce 1985 s hodně špatným zrakem. Až tak špatným, že doktoři mým rodičům tvrdili, že patrně oslepnu úplně,“ tvrdí Juračka. „Když mi bylo šestnáct měsíců, dostal jsem na nos svoje první brýle a od té chvíle jsem je prakticky nesundal.“

Díky brýlím a vytrvalosti se dnes věnuje profesionální fotografii na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. „Fotím pomocí světelných i elektronových mikroskopů, bezdrátově řízených blesků a časosběru. Kromě těchto aktivit jsem také podlehl kouzlu rádiem řízených vrtulníků a filmu,“ tvrdí na svých internetových stránkách.

Snímky a záběry, které dokáže s pomocí fotoaparátu a dronu vytvořit, už dokázaly oslovit tisíce lidí, ať už čtenářů knih (jeho fotku si vybral na obal své knihy i Paolo Coelho), nebo uživatele sociálních sítí. A jeho schopnosti mu navíc umožňují cestovat po celém světě.

S kamarády přeplul Bajkal, cestoval na Kubu, do Ugandy, vystoupal na Hochalmspitze a na vrchol K2. Následovalo Kilimandžáro v Tanzánii, fotil v Grónsku, v Jižní Africe, v Egyptě...

Možná vás překvapí, jakou cestu on sám považuje za nejdůležitější. Myslíte, že to byl výstup na K2? A napadlo vás, jak v nepřístupných horách v Nepálu nabíjel baterie do dronu, fotoaparátu i notebooku? Odpovědi nejen na tyto otázky najdete v exkluzivním videorozhovoru pro iDNES.cz.