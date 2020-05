Jízda rekordním metrem v Kyjevě. Osm stanic, kde se vyplatí vystoupit

, aktualizováno

Je to třetí nejstarší systém podzemní dráhy někdejšího Sovětského svazu. A ačkoli je moskevské metro jistě slavnější, zajímavostí a krásou mnohých stanic se s ním to kyjevské může směle poměřovat. Vydejte se s námi do podzemí hlavního města Ukrajiny. Tak hluboko, jako nikde jinde na světě.