Na co zírá mašinfíra: Ukážeme vám Sušenkovou lokálku v údolí říčky Popelky

Mapa trati 046 mezi Lomnicí nad Popelkou a Starou Pakou

Trať s dnešním číslem 046 vznikla jako součást dráhy ze Skalska přes Mladou Boleslav, Sobotku do Staré Paky. Spojnici si vymohli radní a podnikatelé z obcí v okolí. Do jejich kraje, tedy do Českého ráje, se tak mohlo levně a rychle dostávat uhlí a jiné suroviny, naopak rychleji a levně výrobci mohli svoje zboží vyvážet.

V roce 1894 se konečně daly dohromady síly, které začaly projekt tratě připravovat. V jejich čele stáli sobotecký rodák a spolumajitel cukrovaru v Dolním Bousově Jindřich Gustav Maštálka nebo starosta okresu lomnického Teodor Mastný. Společnost získala koncesi ke stavbě dráhy po dlouhých deseti letech, 19. ledna 1904.

Stavba 74 kilometrů dlouhé dráhy byla velmi náročná, budovalo se na několika úsecích. Ten, který nás dnes zajímá nejvíce, ze Staré Paky do Lomnice nad Popelkou, byl zprovozněn 1. června 1906.

Dráhu začali využívat nejenom obyvatelé Lomnice k rychlému spojení do Turnova nebo Hradce Králové, ale do malebného kraje se hrnuli i turisté. Také místní podniky zareagovaly velmi rychle, textilní továrna Bedřicha Šlechty na zpracování lnu si postavila vlastní vlečku, pekařská firma Jana Jíny, největší výrobce slavných lomnických sucharů (sušenek), zase vyvážela svoje zboží po železnici ve velkém.

Velmi dlouho byl úsek Lomnice nad Popelkou – Stará Paka součástí původní dráhy. V roce 2018 byl ale uměle oddělen a Správa železnic mu přidělila číslo 046, které do té doby patřilo trati Smiřice–Hněvčeves. Do prosince roku 2019 jezdily na trati České dráhy, potom dvě sezony společnost Arriva a od grafikonu 2021/22 opět České dráhy.

Trať pod dohledem dvou hradů

Naši jízdu motorovou jednotkou společnosti Arriva začínáme na nám dobře známém nádraží v Lomnici nad Popelkou. Nedávno jsme tady končili cestu z Turnova.

Historické město pod horou Tábor, na které stojí kamenná Tichánkova rozhledna (2,6 km po modré značce), je jedním z mála míst u nás, kde najdete jak vesnickou, tak městskou památkovou rezervaci. Doporučit můžeme Městské muzeum a galerii, kde najdete například funkční hodiny s vodotryskem, ale i spoustu dalších zajímavostí.

Nádraží v Lomnici nad Popelkou v průběhu téměř 120 let

Nedaleko od nádraží stojí za pozornost také bývalá textilní továrna rodiny Mastných, která pomalu povstává z popela. Jednou za čas její nový majitel pořádá komentované prohlídky. Monumentální industriální prostory nemůžete nechat bez povšimnutí. Součástí obnovovaného areálu je také expozice motocyklů značky Raleigh.

Za návštěvu v Lomnici stojí i areál skokanských můstků, z nichž ten největší, K70, je přístupný i jako rozhledna. Z nádraží je to jsou jen tři kilometry.

Hned za nádražím překonáváme dva ocelové mosty. Jeden vede přes silnici z Jičína do Lomnice, druhý přes spojnici Lomnice a Staré Paky. Poprvé taky překonáváme říčku Popelku.

Dráha vede malebným podkrkonošským údolím, má typický lokálkový charakter přelomu 19. a 20. století s mnoha oblouky.

Ze zastávky Nová Ves nad Popelkou můžete vystoupat k prvnímu hradu, který se na tratí 046 vypíná. Zhruba po pěti kilometrech dorazíte ke zřícenině Bradlec. Hrad pochází ze 13. století, dobyli ho husité a už v 16. století je uváděn jako pustý.

Opět překonáváme Popelku a už je tu další zastávka a další hrad. Ze Syřenova jsou to na Kumburk jen tři kilometry po žluté turistické značce. Kumburk je v o něco lepším stavu než Bradlec, byť je to též zřícenina. Z hradu z počátku 14. století se dochovalo vnější a vnitřní opevnění, bašty i válcová věž a dokonce i části paláce. Do zbytků hlavní věže byla v roce 2003 vestavěna vyhlídková věž.

Naposledy přejíždíme Popelku a za chvíli zastavujeme v Ústí u Staré Paky. Tady se připojujeme ke koleji někdejší Jihoseveroněmecké spojovací dráhy, která propojovala Pardubice s Libercem. Ostatně tímto úsekem jsme už jednou projížděli. V opačném směru, ze Staré Paky do Liberce. Zajímavé je, že i téměř 120 let po vzniku místní dráhy Skalsko –Sudoměř – Stará Paka, se zachovaly takto provozně oddělené koleje.

U Ústí u Staré Paky sbíhají koleje Místní dráhy Sudoměř-Skalsko - Stará Paka a Jihoseveroněmecké spojovací dráhy

Jen kousek před stanicí Stará Paka se k nám zleva připojuje další trať, tentokrát z Trutnova. Mimochodem, právě souběh kolejí mezi Ústím a Starou Pakou si můžete prohlédnout na několika historických videích z konce parní éry v našem pořadu Nostalgická železnice.

Stará Paka je už dlouhá léta jednou z centrálních železničních stanic v Podkrkonoší. Dá se odsud vlakem vyrazit celkem do pěti různých směrů. Na cesty do Liberce a do Hradce Králové jsme se už vydali před pár měsíci, jízda z Ostroměře a do Trutnova nás zanedlouho čeká.

Motorové jednotky Desiro společnosti Arriva pokračovaly z Lomnice nad Popelkou úvratí ve Staré Pace až do Liberce

Právě ve Staré Pace naše cesta pro dnešek končí, souprava Arrivy odtud po chvíli pokračovala až do Liberce. Vy se ale můžete vydat do nedaleké Nové Paky. Ve městě je k vidění Městské muzeum s historickou expozicí nebo jeho speciální část Klenotnice. Tam jsou vystaveny minerály, horniny a zkameněliny. Ve městě je také Muzeum motocyklů a automobilů.