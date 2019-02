VIDEO: Na co zírá mašinfíra. Neobvyklá cesta Českým rájem k Ještědu

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Trať 030 zprovoznila v letech 1857 až 1859 společnost Jihoseveroněmecká spojovací dráha. Vychází z Pardubic a končí až v Liberci. Už v roce 1909 přešla dráha do státních rukou a zůstala v nich až do současnosti. V motorovém voze ČD 843.011 projedeme její druhou polovinu ze Staré Paky.



Mapa tratě 030 Stará Paka - Liberec

Tato část tratě sice nemusí překonávat velká převýšení, přesto vede náročným terénem. Projektanti se museli vypořádat především s vedením dráhy úzkým údolí řeky Jizery mezi Semily a Turnovem. Vlak tam projíždí hned několika tunely za sebou, některé mají neobvyklé sloupové galerie.

Trať je v současné době velmi vytížená. Mezi Starou Pakou, Turnovem a Libercem jezdí 18 párů vlaků v hodinovém taktu.

Podél Jizery do Turnova

Ze železničního uzlu Stará Paka vede hned pět tratí: do Ostroměře, do Jaroměře, do Trutnova, do Mladé Boleslavi a do Liberce. Náš vlak se drží posledně zmiňovaných kolejí. Po několika zastávkách se ocitneme v Semilech. Město s osmi a půl tisíc obyvateli je vyhledávaným turistickým centrem. Pouhých sedm kilometrů po modré a žluté značce jsou Bozkovské dolomitové jeskyně. V Semilech začíná také vyhlášená Riegerova stezka, která vede místy po visuté lávce přímo nad hladinou řeky Jizery, místy tunely vytesanými ve skále. Po modré turistické značce se přímo od nádraží dostanete k ferratě Vodní brána.

Pár set metrů za Semily začíná na trati 030 úsek plný tunelů, na dvou kilometrech projedeme hned čtyři. Říkovské tunely jsou technickou památkou. U soutoku Jizery s říčkou Kamenicí začíná několikakilometrový souběh s tratí 035 z Tanvaldu. V Železném Brodě doporučujeme návštěvu městského muzea se sklářskou expozicí i místní části Trávníky s malebnými roubenkami. Za Železným Brodem vlak projíždí 424 metrů dlouhým Líšeňským tunelem. Ze stanice Malá Skála můžete vyrazit přes řeku ke zřícenině skalního hradu Vranov, na druhou stranu údolí do Besedických skal.

Trať 030 ze Staré Paky do Liberce si můžete projet i za 3 a půl minuty:



VIDEO: Na co zírá mašinfíra. Českým rájem až pod Ještěd za 3 a půl minuty

V Dolánkách u Turnova máte minimálně dvě možnosti na výlet. Jednak památkově chráněný Dlaskův statek, jednak zámek Hrubý Rohozec, kam dojdete po červené turistické značce za slabou půlhodinku. Na turnovském nádraží se k trati 030 přidávají dvě další: od Jičína a od Mladé Boleslavi. Ve městě stojí za návštěvu Muzeum Českého ráje nebo tamní synagoga z 18. století.



Kolem sychrovského zámku do Liberce

Několik kilometrů za Turnovem projedeme nejdelším tunelem na trati 030, 640 metrů dlouhým Sychrovským. Z nádraží je ke stejnojmennému zámku pěšky opravdu jen kousek. Už ze stanice je vidět dvoupatrový historický Sychrovský viadukt. Cesta pokračuje naopak nejkratším tunelem na trati, Sedlejovický tunel má pouhých 77 metrů. V Rychnově u Jablonce nad Nisou si můžeme připomenout, že až do roku 1965 zajížděly přímo k nádraží tramvaje z Jablonce. Po přejezdu dalšího kamenného viaduktu mašinfíra poprvé uvidí charakteristický hřbet Ještědu. Od této chvíle začíná trať postupně klesat. Vlak ještě mine odbočky tratí do České Lípy a do Tanvaldu a po hodině a půl zastaví na libereckém nádraží.