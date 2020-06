Koně, šnaps a klid. Objevte rakouský venkov v okolí pevnosti Kufstein

Šikmé náměstí Marktplatz bylo kdysi centrem středověkého města Kufstein. Město prý proslavil místní trh a s ním sem přišly i peníze. S penězi dorazil blahobyt a díky tomu se mohly postavit budovy, které vytvořily základ středověkého náměstí.

Většina domů dnešního náměstí pochází přibližně z 16. století. Všimněte si střech těchto původních domů. Nejsou do špičky, ale do tvaru písmene V. Důvodem byla práce s dešťovou vodou. Tehdy ještě neuměli okapy, a tak by jim voda tekla po stěnách a v domě by bylo vlhko. S tímto tvarem střechy voda stékala do dvora, kde ji buď dále využili, nebo poslali pryč.

Kufstein žil ze své geniální polohy na řece Inn, která byla sama o sobě jednou z velkých obchodních stezek, a mostu přes ni, který byl jedním z mála míst, kde se dala překročit. Staré obchodní cesty, které postavili Římané, byly kvůli častému bahnu a záplavám výše v horách. Tu a tam ovšem stezky musely sestoupit dolů, aby mohly pokračovat na druhou stranu údolí.

Kolem roku 1000 n.l. byl za tím účelem postaven most přes Inn právě tady v Kufsteinu. Další byly až zhruba třicet kilometrů proti a po proudu, což byla na tu dobu docela velká vzdálenost.

S rostoucím bohatstvím a strategickým významem byla nad tímto středověkým základem města vybudována pevnost. Město bylo krásně chráněno. Na jedné straně řeka, na druhé pevnost. Pevnost je dnes asi největším turistickým lákadlem.

Zbourat a znovu postavit

Nejdůležitější postavou, která je cítit z každého kamene, je císař Maxmilián I. Aby ne. Poté, co v podstatě nedobytný hrad během tří dnů téměř zboural, jej z gruntu znovu vybudoval, takže skoro vše, co vidíme, má jeho rukopis.

Pevnost v Kufsteinu

V roce 1504 během války o bavorské dědictví obdržel vévoda Maxmilián I. Bavorský tuto oblast jako císařskou državu. Musel však pevnost nejprve dobýt, protože její správce se mu nechtěl podřídit. Do té doby se ze všech kanónů pálilo kamennými koulemi, na které byly koncipovány i hradby. Maxmilián ovšem přišel s koulemi železnými a střílel z nejmodernějších děl, a tak byl tehdejší středověký hrad kompletně zničen.



Centrálním bodem hradu je monumentální věž, kterou postavil císař Maxmilián. Proto se jí říká Císařská věž. Její zdi jsou až sedm metrů silné. Po celém obvodu věže byla umístěna děla. V 18. století byla věž používána jako státní vězení pro revolucionáře, kteří byli obviněni z velezrady. Asi nikoho nepřekvapí, že to byli převážně Uhrové.

Císařovy železné koule

Ony železné koule, které byly sice čtyřikrát těžší, ale také mnohem účinnější, jak si tady prakticky vyzkoušeli, jsou leitmotivem veškerého dění na hradě i ve městě.

Pevnost v Kufsteinu

Není to ovšem zdaleka to jediné, co lze na hradě obdivovat. Dále je to například systém podzemních chodeb vykutaných do skály ručně, protože se stavitelé obávali, že by při použití dynamitu, s nímž ještě neměli takové zkušenosti, mohli vyhodit do vzduchu celý hrad.



Hradní studna z obranně strategických důvodů dosáhne pro vodu až na úroveň řeky, což je přibližně šedesát metrů. Takto dlouhý řetěz má pochopitelně několik desítek kilogramů a nedá se jen tak vytáhnout rukou. Proto je napojen na vertikální dřevěný rumpál, v němž chodilo až šest vězňů jako myši v kruhu a vodu pomáhali vytáhnout.



Varhany na olympiádě

Dalším unikátem hradu Kufstein jsou Varhany hrdinů. Byly vybudovány v roce 1931 jako pocta všem padlým ve válce a od té doby jim denně živě hrají. Jejich zvuk byl použit i při zahajovacím ceremoniálu olympijských her v nedalekém Innsbrucku.

Varhany na pevnosti Kufstein

Přestože jsou slyšet až deset kilometrů daleko, tehdy šlo pochopitelně o nahrávku. Zvláštností je, že jejich pět tisíc píšťal ve věži ovládá varhaník dole na nádvoří. Mám pocit, že po návštěvě hradu mi všechny ty píšťaly znějí v hlavě. Používám sice slovo hrad, ale byla to opravdu jen vojenská pevnost, takže se tu neproducírovaly žádné princezničky.



A ještě jednou koule

My taky nejsme žádné princezničky, a tak poté, co jsme strávili půl dne na hradě, strávíme tu druhou půlku na kole. V té půli dne se ovšem ještě jednou vrátíme k císařským koulím.

Téma železných dělových koulí ve městě rezonuje a promítá se i do oblastí, kde byste je nečekali. A tak si Kaiser Kugeln můžete objednat i v restauraci. Je to obrovská mísa různých druhů masa mezi salátem a zeleninou, ale vřele vám doporučuji to ochutnat.

Cyklomaraton v Kufsteinu

Před cestou se vyplatí zastavit v íčku. Dají vám mapu, doporučí nějakou trasu nebo některou z místních vychytávek. Žhavou novinkou je regionální karta. Dostanete ji ve svém hotelu při pobytu od dvou dnů výš. Zahrnuje spoustu služeb, můžete například vyjet vlakem na hory, zdarma využívat regionální autobusy, lze také zdarma navštívit naši známou pevnost.



Císařská okružní cyklotrasa

V Kufsteinu je tak nějak všechno Kaiser, a tak vás asi nepřekvapí, že i jedna z cyklotras se jmenuje Kaiserradrundweg. Jako vždy je ovšem trasa zcela na vás, můžete si okruh projet tak, jak je doporučeno v propozicích, ale můžete si z něj jenom vyzobat to, co vás zajímá. Jezdit se tu dá zkrátka křížem krážem.

Kolem Kufsteinu je spousta asfaltových polních cest a málo frekventovaných okresních komunikací. Za zády máte skalnatý masiv Kaisergebirge, takže musíte počítat jen s tím, že to hold bude občas trochu do kopce.

Krajina u Kufsteinu

Odpočinout si můžete třeba u jezera Hechtsee. Leží asi jen pět kilometrů od pevnosti a centra města. Je to oblíbená relaxační destinace, kde se dá zaplavat, půjčit si loďku, projít se kolem jezera nebo jen tak lelkovat. Jezero je plné ryb a je opravdu kouzelné.



Na koni jako na kole

Na druhé straně řeky v městečku Ebbs zabočíte kolem kostela doprava a cesta vás přivede k unikátnímu hřebčínu, který se specializuje na chov koní plemene Hafling nebo také Haflinger. Plemeno těchto krásných koníků bylo vyšlechtěno teprve ve druhé polovině 19. století. V místních stájích v květnu pořádají celosvětové setkání haflingů, ale zastavit se můžete i vy a to kdykoliv. Nejen podívat se na pětapadesát koní a sedmnáct hříbat, které se momentálně v hřebčíně nacházejí, ale i něco víc.

Můžete se také projet kočárem až do údolí řeky Inn, nebo zkusit lekci jízdy na koni. V létě se tu každý pátek koná předváděcí program, kdy během šedesáti minut předvádí, jak rozmanití koně haflingové jsou. Ve stájích se dá strávit třeba celý den. Můžete pozorovat práci s koňmi a vychutnat si den s haflingy. Opravdu to tady nikomu nebude vadit. Stačí se zeptat. Je to rodinný kůň se skvělou povahou. Děti se ho nemusí bát a mohou klidně přijít až k němu.

Pfandlhof v údolí Kaisertal

Koně jsou pro nás asi jedny z nejbližších zvířat. Pro ty, kdo mají rádi trochu nekonvenční druhy, je hned kousek od stájí Rariteten Zoo. Patří do VIP klubu soukromých zoo, které garantují dobré podmínky k životu pro zvířata, což se projevuje mimo jiné tím, že se nachází v živé přírodě.



Tak například želvu patřící k největšímu druhu na světě, která je zhruba stejně stará jako já, tu budou moct obdivovat ještě moje vnoučata. Dožívá se až dvou set let. Děti jsou samozřejmě v místní zoo obzvláště nadšené, protože u mnoha zvířat je povoleno krmení. Pochopitelně tím, co si zakoupíte u pokladny, ale zvířátka vám potom doslova zobou z ruky.

Na kole vám to pálí

Na závěr pro vás máme ještě jeden zajímavý tip. Tady v Tyrolsku je chvályhodnou tradicí pálení šnapsu. Dříve tu destiloval opravdu každý a i dnes je tu na čtyři tisíce legálních palíren, kdy si každý smí vyrobit sto litrů alkoholu pro vlastní potřebu.

Po cestě ze zoo je v městečku Ebbs palírna, kde vás pálit dokonce naučí. Její majitel je pokračovatelem rodinné tradice, která sahá až k Marii Terezii. Kdybyste si u něj chtěli dát kurz, můžete i přespat a na druhý den vás vezme na procházku po horách.

Kufstein je zkrátka báječná rodinná dovolená. Najdete tu všechno. Od historie přes sport, zvířátka až po tu pověstnou, vypálenou třešničku ve štamprli.