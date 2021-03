Vzal jsem přítelkyni na výlet. Do deštného pralesa rovnou mezi anakondy

Komáři a malárie Během výletu do Amazonie hrozí největší nebezpečí od komárů, kteří přenáší mnoho nepříjemných chorob. Největším tématem je samozřejmě malárie. Chráníme se dvěma způsoby: Prevence proti komářímu štípnutí. Dlouhé nohavice, dlouhé rukávy a co nejefektivnější repelent. Takový, který funguje dobře u Lipna, nemusí fungovat v džungli, kde je komárů mnohonásobně více. Někdy to jsou doslova kobercové nálety. Mně se nejvíce osvědčily dvousložkové repelenty icaridin + deet. Takové si musíte přivézt z Čech, na místě je nekoupíte. Dále doporučuji repelentí impregnaci na oblečení. Moskytiéra na spaní na místě bývá.

Antimalarika. Jsou to dryáky, které mají vskutku impozantní výčet vedlejších příznaků. Vetšinou se berou dvěma způsoby. Buď preventivně X dní před pobytem, během pobytu a ještě X ní po pobytu. Anebo se berou koňské dávky při podezření na malárii. Antimalarika jsou drahá, ale protože je hodně lidí, kteří zvolili druhý způsob dávkování, lze je sehnat na bazarech s výraznou slevou. A pamatujte, že malárie může mít dlouhou inkubační dobu, pokud dostanete horečku měsíc po návratu do Čech, je dobré si na ni vzpomenout.