Plíce světa se mění. Z amazonského pralesa se do roku 2064 stane savana

Možná jeden z nesmutnějších satelitních snímků zachycuje odlesňování Amazonských deštných pralesů. Snímky jsou z let 1989 a 2019. Stát Rondônia v západní Brazílii se stal jednou z nezasaženějších oblastí Amazonie. Kdysi domov lesů o rozloze 207 199 kilometrů čtverečních doznal za posledních třicet let drastických bolestivých změn v podobě rychlého kácení a degradace půdy. Do roku 2003 zmizelo asi 67 340 kilometrů čtverečních pralesa – tedy oblast větší než stát Západní Virginie v USA. Devastace pokračovala i v dalších letech a umocnily ji rozsáhlé požáry v roce 2019.