Toužíte poznat úplně jinou krajinu a kulturu, nemít za zády davy turistů, koupat se v moři a také si na maximum užít horskou turistiku? Můžete to mít asi za dvě hodiny. Zhruba tak dlouho trvá let z Prahy do hlavního města Tirany.

Nádherné pláže jsou i ve městě Saranda, které bylo vybudované na skále, nebo na poloostrově Ksamil, tady si budete připadat jako v Karibiku.