Čtenáři cestují: Moře nepotřebujeme, vydali jsme se na prázdniny do Arménie

Prázdniny na univerzitách bývají někdy velmi dlouhé. Pokud se vám podaří úspěšně ukončit veškeré zkoušky již v první polovině června, jako se to podařilo nám, zbývají vám víc než tři měsíce do začátku nového semestru.

V létě 2019 jsme tak s partnerkou přemýšleli o destinaci, která příliš nezatíží náš omezený studentský rozpočet a zároveň nepatří mezi TOP navštěvované lokality. Jiné kritérium jsme pro danou lokalitu neměli, moře pro nás není podstatné. Po několikadenním uvažování nakonec bylo jasno. Poletíme do Arménie!

V červenci jsme se tedy vydali přes Moskvu do Jerevanu. Let se společností Aeroflot byl klidný a díky pozornému palubnímu personálu i celkem rychle utekl. Po příletu na letiště Zvartnots naše kroky směřovaly k pasové kontrole, kterou jsme včetně čekání ve frontě absolvovali zhruba za třicet minut. Poté už jen zbývalo najít domluvené vozidlo, které nás doveze až k místu ubytování. Ubytovací zařízení garantovalo odvoz z letiště zdarma pro všechny, kteří se ubytují alespoň na sedm dnů, my měli v plánu zůstat deset dní.

Při odjezdu z letiště jsme se těšili a plánovali vybalení všech věcí na pokoji. Příjezd do centra Jerevanu nás však celkem nepříjemně překvapil. Hned bylo jasné, že to nebude úplně standardní den. V celém městě tekly po ulicích obrovské proudy vody, chodníky, cesty i balkony byly plné lidí s různými vodními pistolemi, hrnci i dalšími nádobami. Dokonce i z oken některých automobilů stříkala občas voda.

Vyhlídková jízda autobusem poskytla též pěkný pohled na fotbalový stadion Hrazdan, který je pojmenovaný podle stejnojmenné arménské řeky. Stadion pojme přes 50 tisíc diváků a v současné době je využíván např. arménskou fotbalovou reprezentací.

Naše překvapivé výrazy pobavily a nakonec i rozmluvily řidiče, který nám ochotně vysvětlil, že právě dnes se v Arménii koná Vardavar. Něco jako svátek vody. Ve všech oblastech po celé Arménii se ten den konají obrovské vodní bitvy, kterých se bez ohledu na věk, pohlaví, rasu a další atributy dobrovolně i nedobrovolně účastní všichni kolemjdoucí.



Svátek je tradičně spojován s Astghik, bohyní vody, krásy, lásky a plodnosti. Datum oslavy je pohyblivé, vždy se slaví 98 dnů po Velikonocích. Pokud tedy pojedete do Arménie v červenci, podívejte se dopředu na přesný den, kdy se slaví, a buď se dostatečně vybavte a připravte, nebo raději zůstaňte ten den doma. Status turisty vás od vody nijak neubrání, což jsme si ověřili na vlastní kůži.

Příjemné ale je, že po ledové sprše vás místní zahrnou velkým úsměvem a frází: „Welcome to Armenia“. Malý tip: v roce 2021 připadá oslava tohoto svátku na 11. července.

Fanoušci fauny si přijdou na své i v zoologické zahradě, která nabízí tzv. „klouzavé vstupné“. Každý den v týdnu má individuální cenu. Pro aktuální informace se vyplatí sledovat internetové stránky. Zde náhled moderně provedeného vstupu.

Další dny v Arménii již probíhaly poměrně standardně, po ulicích se dalo procházet bez obav a během parného dne si občas člověk na nějakou vodní sprchu i zavzpomínal.

V Jerevanu jsme nejvíc využívali metro, které má jen jednu linku s deseti stanicemi a celková délka činí pouhých třináct kilometrů. I tak se ale jedná o užitečný dopravní prostředek, který přijde vhod zejména během teplých letních měsíců, kdy teplota v Arménii pohodlně překračuje třicet stupňů.



Pro cesty mimo hlavní město jsme téměř vždy používali vozy společnosti Yandex. To je taxi, které si lze jednoduše objednat např. pomocí mobilní aplikace. Pouze jedenkrát jsme cestovali společně s několika dalšími turisty minibusem a jedenkrát jsme využili turistický vyhlídkový autobus.

Celkově se nám během celého pobytu podařilo navštívit několik zajímavých míst v hlavním městě i mimo něj (viz fotogalerie). I tak nám ale deset dní nestačilo na všechno, co bychom ještě rádi viděli.

Po návratu do České republiky jsme uvažovali o další cestě, kterou bychom věnovali právě místům a aktivitám, které jsme v roce 2019 nestihli. Též uvažujeme nad tím, že bychom vyzkoušeli jiné roční období, protože léto v Arménii již máme za sebou.

Cestování v roce 2020 ale silně omezil covid, proto jsme po celý rok zůstali doma a nyní, v roce 2021 čekáme na potenciální příležitosti, až se celosvětový stav alespoň o něco zlepší.