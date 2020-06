Rezignovat by po Vokřálovi měla i exministryně Malá, zní z brněnského ANO

Vokřál si kolem sebe utvořil skupinu nejbližších. Právě třináctidenní ministryni spravedlnosti Taťánu Malou a nynější krajskou předsedkyni hnutí prosadil na přední místa i své kandidátky pro krajské volby. Ona i další Vokřálovi blízká členka a brněnská šéfka hnutí Karin Karasová, jsou podle členů ANO s odchodem z hnutí na řadě.

Poslanec Rostislav Vyzula například poukázal na nesplnění zákonných povinností krajské předsedkyně. „Paní Malá veřejně přiznala, že měla tušení o korupčních aktivitách pana Švachuly již dříve a neudělala vůbec nic. Vede jihomoravskou ANO, má ohlašovací povinnost, pokud ji nesplnila, je to trestný čin. Pokud by zůstala ve funkci, byla by to obrovská ostuda,“ komentoval chování exministryně Vyzula.



Předseda hnutí, premiér Andrej Babiš, už v pondělí naznačil, že jihomoravské vedení o problémech dlouho vědělo a nic proti nim nepodniklo. „Situace v Brně, která už delší dobu poškozuje naše hnutí, je důsledkem toho, že do naší jihomoravské krajské organizace přišli lidé, kteří tam nikdy být neměli,“ prohlásil Babiš.

„Vedení brněnské organizace o problému dlouho vědělo, ale přehlíželo ho a neřešilo. Přitom to je jejich kompetence a povinnost. Lidí, kteří poškozují jméno našeho hnutí, se musíme zbavit,“ uvedl Babiš.

A Malá svou roli nezvládla i z pohledu brněnských zastupitelů v městských částech. „Měla by rezignovat. A nejspíš i paní Karasová, která tvrdí, že má důkazy k tomu zrušení některých místních buněk, tedy o napojení na Švachulovu kauzu Stoka a mafiány, ale to je celé nesmysl,“ hodnotí Michal Němeček, zastupitel za hnutí ANO ze Starého Lískovce.



Karasová nechtěla pro iDNES.cz situaci komentovat, Malá od pondělního večera nezvedá telefon.

„Pokud paní Karasová neprokáže napojení, pak jednoznačně lže a měla by odejít. Paní Malá by si zase měla načíst, co je to sebereflexe,“ dodal ostře Němeček.



Právě jeho domovská buňka patří spolu s Černovicemi a Židenicemi mezi ty,

o jejichž zrušení Vokřál usiloval.

„Paní Karasová se sice snažila, ale některé věci si měla ještě prověřit, než se nechat ovlivnit paní Malou a panem Vokřálem,“ doplnila Němečka Šárka Korkešová, krajská zastupitelka a šéfka ANO v brněnských Černovicích.

Straníci upozorňují, že Malá s Vokřálem postupovali sami dva proti všem ostatním. „Pan Vokřál přestal komunikovat po tom, co mu nevyšla koalice na Brně, upnul se na kraj. Třeba když kraj řešil nákup vlaků, oni dva s paní Malou byli jediní z ANO proti celému zastupitelstvu,“ sdělila Korkešová.



Paní Malá je dáma, která měla vyšší ambice než schopnosti Iva Votavová (ANO)

Podle Korkešové Malá nerespektuje práci lidí a nekomunikuje. „Když jsem viděla, že krajská předsedkyně věděla o problémech na Brně-střed, které měla řešit, budu jedině pro, aby odstoupila z pozice předsedkyně krajského předsednictva,“ ujistila Korkešová.



A pozitivně se nedívají na Malou ani v Židenicích. „Paní Malá je dáma, která měla vyšší ambice než schopnosti,“ hodnotí Iva Votavová ze židenické buňky.